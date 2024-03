Câștigătorii concursului ,,Mama mea, minunea mea”, derulat de ,,Gorjeanul”, și-au ridicat premiile

Mai mulți câștigători ai concursului de desen ,,Mama mea, Minunea mea”, derulat de cotidianul ,,Gorjeanul”, și-au revendicat premiile, de la sediul publicației noastre.

Numeroase lucrări de desen ale copiilor, atât din Gorj, dar și din județele limitrofe, cu vârste cuprinse între 3 și 15 ani, au fost trimise la ,,Gorjeanul”, pentru ediția din acest an a concursului de desen ,,Mama mea, Minunea mea”. Nouă candidați au ajuns pe podium, un altul a primit o mențiune, iar marele premiu a ajuns la eleva de 14 ani, Drăghia Irina-Maria, de la grupa de vârstă 11-15 ani. Emoționați, mulți dintre câștigători au promis că vor participa cu lucrările proprii și la edițiile viitoare.

Petrescu Ioana Ștefania de la Școala Gimnazială Novaci, clasată pe locul II la categoria de vârstă 11-15 ani, precum și Tomoiu Roberta Florentina (premiul III, categoria de vârstă 7-10 ani), dar și Diaconescu Adelin Constantin (premiul III, categoria 3-6 ani), ambii de la Școala Primară Crasna Deal, au fost încântați de faptul că au fost premiați la concursul organizat de ,,Gorjeanul”.

Pledoarie pentru artă și copilărie

Cea care le-a îndrumat pașii în realizarea desenelor celor doi elevi premiați care provin de la Școala Primară Crasna Deal a fost dna. învățătoare Liliana Bîca. Cadrul didactic chiar a adresat cotidianului ,,Gorjeanul” și câteva cuvinte legate de concursul derulat anual: ,,Martie… mamă… minune… mulțumire! Mulțumiri sincere și calde echipei Gorjeanul pentru lăudabila inițiativă a concursului de artă plastică ,,Mama mea, minunea mea”. În numele elevilor Școlii Primare Crasna Deal, premianți ai concursului dumneavoastră încă de la prima ediție, vă transmit recunoștința că ne-ați pricinuit clipe sincere de bucurie an de an, în prag de primăvară. Ne înclinăm în fața unor iubitori de artă, de frumos și de copilărie.

Educația plastică presupune cultivarea cunoașterii artistice prin dezvoltarea gândirii elevilor, a sensibilității și a gustului lor estetic. Arta lumii va fi patrimoniul tuturor, în momentul în care orice om va ști să o prețuiască. Importanța sarcinilor școlii în educația artistico-plastică și estetică nu poate fi neglijată. Într-o lume a kitsch-ului și a inesteticii generale este nevoie de o prioritizare a mijloacelor de formare a simțului estetic de la vârste mici. Desenul este unul dintre mijloacele cele mai apropiate și mai potrivite pentru educația estetică a școlarilor mici. Copiii trebuie învățați să nu treacă pe lângă valorile frumosului din viața înconjurătoare fără să le observe. Atenția lor trebuie îndreptată asupra acestor valori: aspecte ale naturii, aspecte urbanistice, monumente, tradiție, folclor etc. Prin desen, elevul e pus în situația să vadă, să selecteze, să gândească, să-și imagineze. Desenul este un mijloc de dezvoltare intelectuală a școlarului mic. Prin realizarea unui desen, gândirea și operațiile ei iau o formă concretă, intuitivă. Copilul judecă plasarea desenului în pagină, proporțiile lui, organizarea tabloului, nuanțarea culorilor etc. De asemenea, imaginația copilului este valorificată.

Cu cât cunoștințele despre lume ale școlarului mic vor fi mai bogate și mai alese, cu atât desenele lui din imaginație vor fi mai interesante. Dacă cerem unor copii să deseneze după imaginație o temă, vom vedea diversitatea felului în care își inchipuie aceea temă, dar și povestea deosebită pe care o țes în jurul ei. Profesorul de pedagogie I. Drăgan de la Piatra Neamț scria într-o scrisoare adresată pictorului N. N. Tonitza, care redase în multe din lucrările lui chipuri de copii (Portret de copil, Fetiță cu batic înflorat, Little Girl, Girl in white, Fetița pădurarului): „Eu cred că lumea copilăriei e stăpânită de demonul creației artistice. Mai artist decât copilul, cred că nu e niciun artist în lume. Să ai inimă să-l simți și minte să-l pricepi… Și mi se pare că numai tu ai priceput și ai simțit copilăria, când le-ai pus atâta lumină în ochi și atâta frumusețe sufletească în chip”. Cu respect, profesor în învățământul primar Bîca Ilina Liliana, Școala Primară Crasna Deal.

Izabella Molnar