Casa de Pensii Gorj, obligată din nou să respecte legea! Unui salariat al CE Oltenia, cu 42 de ani vechime în producție, i se face dreptate

În urmă cu doi ani, relatam despre cazul a 15 salariați ai CE Oltenia, cu peste trei decenii vechime în muncă – care au murit în primele trei luni ale anului 2022, când Legea 197/2021 fusese promulgată cu un an înainte, era cât se poate de clară, dar a fost blocată cu un enorm cinism de către Guvern. În articolul respectiv arătam câtă nevoie au minerii și energeticienii de o recunoaștere fără echivoc a condițiilor în care au lucrat zeci de ani și care mureau pe capete, îmbolnăviți în muncă sau din cauza accidentelor în cariere sau termocentrale, ori a infarcturilor suferite chiar în timpul programului de lucru.

Tot în 2022, în același articol, vorbeam despre cazul unui salariat în vârstă de 62 de ani care nu primea adeverință de la CE Oltenia pentru a ieși la pensie. Un an mai târziu, acesta primește o decizie strâmbă de la Casa de Pensii Gorj, iar vineri, 22 martie 2024, instanța decide că salariatul trebuie să-și primească drepturile în baza Legii 197/2021. În 2022, cazul salariatului CEO a fost făcut public de vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, Manu Tomescu: ,,Se numește Scrieciu Nicolae Gabriel și are vârsta de 62 de ani, cu 42 de ani de vechime lucrați numai în producție la Secția Chimică de la S.E. Turceni! Acest salariat al C.E. Oltenia are deja cu 17 ani mai mulți lucrați decât ,,vipurile sistemului”, pensionate la vârsta de 45 de ani, privilegiații sistemului care au o muncă cu mult mai ușoară decât a noastră, si cu activități fără noxe și factori de risc!”, spunea liderul fix acum doi ani ( în martie 2022).

În zilele noastre, adică vineri, instanța a obligat Casa de Pensii Gorj să emită o nouă decizie: ..Tip soluție: Admite cererea

Soluția pe scurt: Admite contestaţia. Anulează decizia nr. 22082/07.07.2023, emisă de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Gorj. Obligă pârâta Casa Judeţeană de Pensii Gorj să emită o nouă decizie, prin care să valorifice adeverinţa nr. 10774/18.05.2023, ca fiind lucrată în condiţii speciale de muncă potrivit art.30 alin.1 lit.i din Legea nr 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare şi acordarea drepturilor de pensie aferente începând cu formulării cereri, respectiv 29.05.2023. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Gorj”, se arată în documentul hotărârii din 22 martie 2024.

