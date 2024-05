Cârțu îl laudă pe Bană: ,,Putea să fie mai devreme debutat”

Fostul președinte al Universității Craiova, Sorin Cârțu, l-a lăudat pe tânărul Ştefan Bană (19 ani) pentru prestațiile foarte bune pe care le-a avut la debutul în Superligă. Bană a prins primele sale minute în campionat cu FCSB, și a marcat cel dintâi gol chiar în etapa de final a play-off-ului cu Sepsi, în victoria echipei sale, scor 3-2. Fost atacant al “Craiovei Maxima”, Cârțu apreciază că Bană este pe drumul cel bun și are nevoie de constanță pentru a răzbi în fotbalul mare. „Este într-un progres. Îl vedeam când eram președinte și mergeam la multe meciuri (la echipa a doua – n.r.). Era în exprimări fluctuante. La partida cu FCSB am fost și eu surprins de progresul lui. În momentul în care va pune forță mai multă, va fi de mare calitate. A intrat cu mult curaj. Culmea este că echipa a fost revigorată în exprimare de un junior, de un copil. Este un lucru excelent în ce înseamnă viitorul. Mă bucur. Are calitate! Putea să fie mai devreme debutat, dar trebuie să găsești niște antrenori care să promoveze jucători tineri și să aibă curaj. Au fost momente când echipa avea avantaj și puteau fi introduși jucători“, a spus Sorin Cârțu, la Digi Sport. Ştefan Bană declarase imediat după golul de debut că trăiește un vis. Tânărul din pepinieră vrea să fie o prezență constantă la echipa mare.

În ceea ce-l priveşte pe tânărul fotbalist, acesta a mărturisit deja că trăieşte momente euforice după „Este un vis devenit realitate. Îmi doresc de mic copil să joc pe ‘Ion Oblemenco’ și să dau și gol. Sincer, nu pot să vă descriu emoția. M-am bucurat foarte mult alături de colegi. Nu pot să spun eu dacă voi fi titular, dar voi încerca să-mi ajut echipa în continuare. Cred că ar trebui să rămână regula U21, e benefică pentru tineri. Sincer, nu prea cred că jucam fără această regulă. Aşa, mai mulți tineri ar putea să joace și să-și arate talentul“, a spus Ștefan Bană, după succesul cu Sepsi. Ştiinţa încheie sezonul competiţional la sfârşitul acestei săptămâni. Duminică, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, doljenii vor susţine un baraj pentru calificarea în preliminariile Conference League cu Universitatea Cluj. „Este un loc trei pe care s-a terminat, care nu are niciun fel de valoare, dacă nu joacă în cupele europene. Avem un adversar (U Cluj – n.r.) pe care trebuie să îl depășim. Este o șansă mare pe care o avem și trebuie să o exploatăm. Jucăm acasă și e obligatoriu să câștigăm dreptul de a juca în Europa. Media de puncte este bună. Când ai media asta de puncte e normal să te gândești la campionat. Media putea să fie mai bună dacă nu pierdeam partida cu Clujul (n.r. cu CFR Cluj) și cred că aveam acum locul doi asigurat. Trebuie să ne batem și să câștigăm locul de cupă europeană. Așa se salvează într-un fel sezonul acesta. Mă gândesc și la Petev și semifinala pe care nu trebuia să o pierdem, în Cupa României”, a adăugat Sorin Cârțu.

Cătălin Pasăre