Carte frumoasă, cinste cui te-a scris: ”Tudor Vladimirescu între Scila și Caribda”, primul volum, autor – prof. dr. Gheorghe Gorun (II)

Interesant este de subliniat și scânteia care l-a determinat pe autor să se apuce de o asemenea muncă grea și să scrie această lucrare de înaltă ținută științifică. Astfel, aflăm de la autor că totul a pornit de la solicitarea lui Iani Gârbaciu, fostul elev al domniei sale, de a avea o discuție cu regizorul Gavriil Pinte care se ocupa de punerea în scenă a unui spectacol despre Tudor Vladimirescu, pe care teatrul Dramatic ”Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu îl pregătea încă din anul 2020 pentru marcarea, în anul următor, a Bicentenarului Revoluției din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu. Și de aici a pornit totul. A fost spectacolul teatral, foarte apreciat de public și de specialiști, este acest volum al prof. dr. Gheorghe Gorun și va urma cu certitudine cel de-al doilea volum al acestei lucrări deosebite.

În final câteva date biografice despre autorul volumului la care ne-am referit:

Profesorul Gheorghe Gorun s-a născut la data de 4 septembrie 1949, în localitatea Roșia-Jiu, județul Gorj, părinții săi fiind Elisaveta și Gheorghe Gorun

Urmează cursurile primare și gimnaziale la școala din satul natal, iar după absolvirea clasei a VII-a, în anul 1963, în urma susținerii examenului, este admis la Liceul Poiana-Rovinari, pe care l-a absolvit în anul 1967.

În anii de liceu devine pasionat de istorie, călăuzit de mentorul său prof. Ion Manolescu. După absolvirea liceului, îndemnat de profesorul său de istorie Ion Manolescu, în vara anului 1967 susține examen de admitere la Facultatea de Istorie din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, după care, nereușind în sesiunea de vară, susține admiterea în sesiunea de toamnă și este admis la Facultatea de Istorie-Geografie din cadrul Institutului Pedagogic din Oradea. Finalizează studiile în anul 1970, devine profesor de istorie-geografie, fiind repartizat la Școala Generală Brădet – Mătăsari.

În același timp își continuă studiile la Facultatea de Istorie din cadrul Universității Babeș-Bolyai (1970-1974) din Cluj-Napoca, tot aici urmând apoi și cursurile Facultății de Drept (1977-1982), finalizate în anul 1982.

Profesorul Gheorghe Gorun susține o serie de examene specifice profesiei, respectiv: examenul de definitivare în învățământ (1973), concursul pentru ocuparea postului de profesor de istorie la Liceul Industrial nr. 1 Târgu-Jiu (1978), examenul pentru gradul II didactic (1979) și gradul I (1984).

În perioada 1983-1987 a fost rectorul Universității Populare din Târgu-Jiu.

În anul 1990 susține un nou concurs în urma căruia devine profesor de istorie la renumita Școală Normală ”Spiru Haret” Târgu-Jiu, unitate de învățământ unde a profesat până la pensionare, în 31 august 2016.

Susține concurs pentru ocuparea funcției de director al Școlii Normale ”Spiru Haret” Târgu-Jiu devenită ulterior Colegiul Național ”Spiru Haret”, în urma căruia, prin ordin al ministrului educației naționale, este numit director. Conduce destinele renumitei școli gorjene timp de 18 ani (10 noiembrie 1998 – 31 august 2016), răstimp în care, prin efort și implicare tenace și permanentă din partea prof. Gheorghe Gorun, liceul în cauză devine școala cea mai căutată din județul Gorj, școlarizând în fiecare an în jur de 1500 de elevi de la clasa I/pregătitoare , la clasa a XII-a /a XIII-a.

Urmează studiile doctorale (2001-2007) în cadrul Universității Babeș-Bolyai – Facultatea de Istorie, iar în anul 2007, susține teza cu titlul ”Rezistența anticomunistă reflectată în mentalul colectiv, în județul Gorj (1945-1981)” sub coordonarea științifică a prof. univ. dr. Doru Radoslav, în urma căruia obține titlul de ”doctor în istorie” cu distincția ”Cum laude”.

Cu începere din toamna anului 2000 și în prezent, prof. dr. Gheorghe Gorun este profesor asociat la Universitatea ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu, unde predă diverse discipline precum: Logică, Educație interculturală, Didactica dreptului, Didactica culturii civice, Didactica domeniului,, Istorie și Didactica istoriei, Managementul clasei de elevi, Didactica educației civice în învățământul primar, Didactica activităților extracurriculare în învățământul primar, Legislație în învățământ.

De-a lungul anilor, profesorul, istoricul, juristul și analistul, dr. Gheorghe Gorun a scris un număr însemnat de cărți, care s-au bucurat de un real succes și de aprecieri unanime din partea istoricilor și scriitorilor gorjeni, dar nu numai.

Pentru intensa sa activitate didactică, de cercetare și scriitoricească prof. dr. Gheorghe Gorun a primit, de-a lungul anilor, numeroase înscrisuri de recunoaștere a muncii sale, dintre care amintim doar titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Târgu-Jiu, acordat în cadrul unei reuniuni festive a Consiliului Local al Municipiului Târgu-Jiu din data de 21 mai 2019.

În final dorim să mai subliniem faptul că prof. dr. Gheorghe Gorun s-a numărat printre membrii fondatori ai Asociației Cercetătorilor și Autorilor Gorjeni de Carte Documentară și Științifică, devenită ulterior Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. Doru Șerban” din Târgu-Jiu. Folosim acest prilej pentru a-i adresa felicitări domnului prof. dr. Gheorghe Gorun și pentru această remarcabilă lucrare, urându-i succes deplin în materializarea tuturor proiectelor sale scriitoricești pe care le are în lucru.

dr. Victor Troacă. Președinte, Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban”