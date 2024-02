Campionatele județene, reluate în martie

Asociația Județeană de Fotbal Gorj a stabilit datele pentru reluarea campionatelor județene, după cum urmează:

– Liga 4: 9 martie;

– Liga 5: 17 martie;

– Under 19: 17 martie;

– Under 15: 16 martie;

– Under 13: 9 martie;

– Under 11: 9 martie.

De asemenea, perioada de transfer din această iarnă a fost prelungită până cu 48 de ore înaintea începerii campionatelor județene de fotbal.

Cătălin Pasăre