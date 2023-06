Campanie reușită de donare de sânge

S-a stat la coadă ieri ca niciodată de către cei care au venit să doneze sânge, la centrul amenajat în incinta Stadionului Municipal, cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorului. Tineri din municipiu, dar și oameni veniți din diferite colțuri ale județului s-au așezat la rând încă de dimineață. Aici au venit și polițiști și jandarmi din județ, dar și prefectul Iulian Popescu, care a mărturisit că este un vechi donator de sânge, lucru mai puțin cunoscut de opinia publică. „Eu donez sânge în mod regulat și mă bucur că azi, de Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, putem să facem un gest important inclusiv din perspectiva funcției instituționale întrucât este un mesaj important pentru societate. Din fericire e multă lume venită aici, organizatorii s-au descurcat foarte bine și merită felicitați pentru această acțiune”, a menționat prefectul. Donatorii care au venit la centrul de la stadion au fost încântați că pot ajuta pe cineva care are nevoie de sângele lor, mulți dintre ei fiind cu state vechi la Centrul de Transfuzii Sanguine Târgu Jiu. „E pentru prima dată când donez la Târgu Jiu, dar am mai donat acum doi ani la Timișoara. Am avut o mătușă care era într-o intervenție chirurgicală și care avea nevoie de sânge la acel moment. Am donat și atunci și acum cu drag și o să mai vin. Sunt din oraș și voi mai merge să donez pentru că e important să facem acest lucru pentru a ne ajuta semenii care au nevoie de noi”, a spus o gorjeancă. Pentru ca reușita campaniei de ieri să fie asigurată, cei de la Centrul de Transfuzii Sanguine au trebuit să aducă paturi și echipamentele necesare la stadion și să amenajeze aici toată infrastructura necesară. „Ne-am bucurat de sprijinul autorităților, de ajutorul necondiționat al partenerilor cu care sărbătorim această zi și care ne-au oferit tot suportul lor, a voluntarilor și a tinerilor din Târgu Jiu pentru a marca această zi deosebită pentru noi. Media zilnică de donatori la Centrul nostru este undeva de 20 de persoane în această perioadă de vară, iar aici doar într-o oră am avut 20, lucrând la capacitate maximă. Noi facem tot posibilul să îi avem pe donatori aproape, îi sunăm, le trimitem mesaje atunci când trece intervalul dintre donări pentru a putea asigura necesarul de produse sanguine pentru a putea sprijini și centrele din jur, care ne cer permanent ajutorul. E nevoie de sânge mereu. Sunt boli care nu se pot trata fără produse sanguine, sunt intervenții chirurgicale, se produc accidente și mereu e nevoie de sânge”, a menționat dr Călina Nicoleta Căluțoiu, directorul Centrului de Transfuzii Sanguine Târgu Jiu.

Gelu Ionescu