Campanie de sterilizare a câinilor în zona Rovinari!

Sute de câini, în special, dar și pisici, au fost sterilizați în cadrul unei campanii care a vizat zona orașului Rovinari și satele din împrejurimi.

Proprietarii de animale au avut ocazia să rezolve gratuit această problemă pentru micii lor prieteni, altfel fiind nevoiți să suporte costurile la un cabinet de specialitate. Și mai interesant a fost că inițiatorii campaniei, direcția de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj, condusă de Luis Popa, a mers la gospodăriile oamenilor și le-a ridicat acestora câinii pentru a-i transporta la adăpostul de la Rovinari. De aici, după operații, animalele au fost returnate gratuit acasă, transportul făcându-se cu noile mașini și remorci pe care Consiliul Județean le-a achiziționat special în acest sens. Proprietarii animalelor au fost cei mai fericiți pentru că, spun oamenii, nu și-ar fi permis nici să suporte costurile și nici nu ar fi avut cu ce să transporte câinii până la un cabinet veterinar. „Am trei câini și toți sunt de talie mare. Îi iubesc foarte mult, dar nu aș fi avut cu ce să îi duc pe toți trei până la un cabinet. Vă dați seama că pe drum li se face și rău, vomită în mașină, ar fi trebuit să fac mai multe drumuri, era complicat. Metoda aceasta este cea mai bună. Ți l-a luat de la poartă și l-a adus înapoi la poartă, totul în condiții civilizate, moderne, văd că au cuști pentru ei, remorcă, mașină, mai bine de așa nu se poate”, a spus o localnică din Câlnic. Un vecin de-al ei a menționat că în zonă sunt și foarte mulți câini părăsiți, iar o astfel de campanie ar putea reduce numărul acestora pe viitor. „La magazinul din sat sunt o grămadă care sunt abandonați pentru că vin oamenii, îi lasă pe marginea drumului, iar la magazin mai primesc resturi și găsesc ce să mănânce. Dar nu e normal să fie așa pentru că dacă fiecare și-ar steriliza câinele am putea să ținem lucrurile sub control și să nu mai îmi fie frică atunci când merg pe stradă că poate mă mușcă unul care i-al nimănui. Ne creează numai probleme, iar dacă i-ar steriliza și cipa și pe aceștia ar fi chiar foarte bine”, a spus un sătean. La adăpostul de la Rovinari se formaseră sâmbătă, la debutul campaniei, liste cu zeci de persoane în așteptare. Oamenii au venit cu câinii, i-au lăsat în seama medicilor și au revenit să îi ridice când au fost chemați, după intervențiile chirurgicale. Pe oameni nu i-a costat nimic, totul fiind suportat de o fundație din Germania, Freundeskreis, care, de-a lungul anilor, s-a implicat și în adoptarea în străinătate a câinilor fără stăpân din Rovinari.

„La un cabinet te costă undeva la 150 – 200 de lei, dacă ai mai mult de un câine acasă evident că devine și mai costisitoare toată treaba. Ne-a ajutat foarte mult campania aceasta gratuită. Mergeam și la un cabinet dacă nu ar fi fost campania, dar am zis să profităm de ocazie, mai ales că e la noi în oraș și nu ne costă nimic. Pe de altă parte, noi ținem foarte mult la cățelușa noastră, e ca și copilul nostru și, atunci, ne-am fi asumat orice costuri pentru că ne dorim să vedem cât mai puțini căței abandonați pe stradă”, a spus proprietara unui cățel adus la sterilizare. În campanie s-au implicat și voluntari, unul dintre cazuri fiind cel al Cristinei Ghițu, care a mărturisit că de când a ieșit la pensie se ocupă cu strângerea câinilor abandonați și aducerea lor la adăpost măcar pentru a fi sterilizați și a nu mai da naștere altor câini care să ajungă pe stradă. „La Urdari lumea s-a învățat cu mine, deși la început mă credeau puțin nebună, ca să zic așa, pentru că nu li se părea normal ce făceam. Dar și-au dat seama că e bine ce fac și acum toți mă ajută. A devenit un fel de ocupație de bază a mea de când m-am mutat la țară. Mă ocup cu strânsul de pe stradă, îi aduc la sterilizat și pe cei ai oamenilor din sat care poate nu au timp să vină și și-ar dori acest lucru, asta pentru că autoritățile încă nu se implică suficient în a rezolva această problemă. Dacă nu vom înțelege că nu rezolvăm problema câinilor fără stăpân dacă nu își sterilizează fiecare animalul o să ne tot plângem pe tema asta. Deocamdată eu adun de pe stradă și fac tot ce depinde de mine”, a povestit femeia.

Gelu Ionescu