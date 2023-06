Camil Berculescu continuă la Târgu-Jiu

Camil Berculescu, unul dintre cei mai în formă jucători ai finalului de sezon pentru CSM Târgu Jiu, a semnat prelungirea contractului. Jucătorul gorjean se află la echipă încă din 2019 și va bifa încă un campionat alături de alb-albaștri. Sportivul, în vârstă de 25 de ani, a declarat că rămânerea lui Basic în orașul lui Brâncuși este unul dintre motivele care l-au determinat să continue la echipă. ,,Am semnat cu inima bună, ca în fiecare an. În urma anumitor discuții cu domnul antrenor Kresimir, dar și cu conducerea clubului, am decis să rămân în orașul natal și să lupt în continuare pentru echipa orașului nostru. Obiectivul principal este coagularea rapidă a noului roster, pentru că avem nevoie de o chimie desăvârșită pentru viitorul sezon, în care trebuie să jucăm un baschet de calitate. În ceea ce mă privește îmi doresc să fiu cât mai eficient, să ajut cu absolut orice echipă. Vreau să prestez cât mai mult și cât mai calitativ, atât la antrenamente, cât și în timpul meciurilor. De la noul sezon îmi doresc sănătate din plin și cât mai multe victorii. Am un target clar, playoff-ul, dar până acolo, repet, îmi doresc un baschet calitativ, colectiv și matur”, a declarat Camil pentru csmtargujiu.ro. Octavian Popa Calotă și Noam Weinberg sunt ceilalți români din lot cu care clubul a semnat înțelegeri noi.

Cătălin Pasăre