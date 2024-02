Călin Cojocaru, după cantonamentul din Serbia: ,,Am ieșit mai puternici”

Antrenorul Viitorului, Călin Cojocaru, s-a declarat mulțumit după stagiul de pregătire din iarnă. Echipa din Târgu Jiu a încheiat cantonamentul din Serbia cu un bilanț pozitiv. În ultimul amical din țara vecină, gorjenii au obținut un succes la limită, 1-0 cu FK Naftagas, locul 5 din liga a treia sârbă. Singurul gol al confruntării a fost marcat în minutul 89 de Dragoș Popa. Au fost utilizați următori jucători: Eftimie (Krupenschi 46′) – Ed. Croitoru, Toure, Bîrzu, Ed. Cojocaru (Lupulescu 70′) – Nikpalj, Acolatse (Tiihonen 65′) – Andreaș (Nic. Geană 65′), Vulpe, Jozic (Dr. Popa 65′) – Alb. Voinea (Gîrbiță 46′).

Viitorul a încheiat cantonamentul cu trei victorii, un egal și o înfrângere.

,,A fost un cantonament foarte intens, din care cu siguranță am ieșit mai puternici din toate punctele de vedere, am jucat cinci meciuri foarte tari, care au avut o intensitate foarte bună, și ne-au făcut mai puternici. Mă bucur că am terminat cantonamentul sănătoși. Vreau să îi felicit pe băieți pentru atitudine și pentru implicare. Acum avem 3 zile libere, iar de luni trecem la treabă, trebuie să muncim în continuare, să rămânem modești și focusați pe ceea ce avem de făcut”, a concluzionat Cojocaru.

În țară, gorjenii mai au programate două amicale, cu CSC Dumbrăvița (locul 14 în Liga 2, 14 februarie) și CSM Deva (locul 1 în Seria 7 a Ligii 3, 17 februarie).

Cătălin Pasăre