Ca la noi, la nimeni – Riscuri cheie la Zaporojie și în România!

Motto: „Nu pleacă câinele de la măcelărie.” – Zicală românescă

Vin vești tot mai proaste și periculoase din Ucraina. De vreo două săptămâni, oficialii ucraineni vorbesc despre faptul că deasupra mai multor reactoare de la cea mai mare Centrală nucleară din Europa, cea de la Zaporojie, rușii ar fi depus mari cantități de explozibili, ce pot fi detonați de la distanță, ceea ce ar putea crea o imensă catastrofă nucleară, cu mult mai mare și mai periculoasă decât accidentul de la Cernobâl, din 1986. Atunci când un nor radioactiv a circulat deasupra mai multor țări din Europa, provocând iradieri puternice, multe dintre ele aducând chiar moartea ori boli periculoase, inclusiv cancere.

PERICOLUL DE LA ZAPOROJIE, REAL SAU EXAGERAT? Rușii au tot interesul să dea vina pe ucraineni, punând în cârca acestora o așa-zisă intenție de a bombarda Centrala nucleară de la Zaporojie. Pericolul nu este iminent, dar el există. Un important general al armatei române susține că pericolul ar fi mic sau aproape de zero, întrucât reactoarele sunt protejate și nu pot fi distruse de atacuri cu mult mai puternice decât ar fi posibila detonare a explozibilului instalat de forțele armate ruse deasupra câtorva reactoare. Și nu la toate.

Cert este că dacă ar fi posibil ca reactoarele să explodeze, atunci norul radioactiv ar face rău și rușilor și ucrainenilor, dar și la alte 13 țări din regiune, printre care și România!

ATAC ASUPRA AIEA! Un consilier al lui Zelenski, îl critica marți pe șeful AIEA pentru gestionarea situației de la Centrala nucleară Zaporojie. Practic, un înalt consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a formulat critici la adresa șefului Agenției Internaționale pentru Energie Atomică(AIEA) pentru modul în care acesta gestionează situația fragilă de la Centrala nucleară din Zaporojie, în sudul Ucrainei, aflată din primele zile de invazie sub controlul Rusiei, relata liercuri DPA. „Omul este absolut ineficient în gestionarea riscului-cheie”, a declarat M. Podoliak, consilierul Șefului administrației prezindențiale de la Kiev, marți seară la o televiziune ucraineană, referindu-se la directorul AIEA, Rafael Grossi.

AIEA are pârghii de influență asupra Rusiei, a declarat Podoliak, cum spuneam, marți seară la o televiziune ucraineană. Exercitarea de presiuni asupra corporației de stat Rosatom ar fi putut forța o retragere a Rusiei și deminarea uzinei a mai argumentat el.

ÎNTREBAREA LUI IONUȚ BĂLAN. Editorialist la Jurnalul Național, Ionuț Bălan își punea ieri o întrebare firească, cu toate c este cam prea lungă: „Indicatorii arată că românii își strâng cureaua, cum facem ca și statul să-și ajusteze în aceași măsură bugetul?”

Să recunoaștem că este totuși o întrebare-cheie și aceasta,. Din moment ce statul se dovedește a fi un administrator foarte prost!

ION PREDOȘANU

P.S. DE CE A DEMISIONAT EDUARD HELLVIG? O a treia întrebare cheie ar fi aceea, deocamdată, fără răspuns: „De ce a demisionat directorul Serviciului Român de informații(SRI), Eduard Hellvig? Să fie el viitorul președinte al României, după amicul său Preș. Klaus Werner Iohannis? (Ion Predoșanu)