Ca la noi, la nimeni – Bătălia pentru prezidențiale, în viziunea multor case de sondare!

Motto: „Mulți chemați, puțini aleși.” – Zicală populară

Ce repede trec zilele și după noapte vine o altă zi. În această vreme, președintele Klaus Werner Iohannis se apropie și el de finalul celui de-al doilea mandat în care, la fel ca și în primul, n-a făcut nimic pentru cetățeni și pentru poporul român.

ȘASE CASE LA SIBIU, DIN BANI PE MEDITAȚII LA FIZICĂ?! Ani în care și-a văzut numai de propriile-i interese, apărându-și cele cinci sau șase case „cumpărate din banii pe meditații la fizică”, dacă ar fi să ne luăm după aburelile domniei sale. Doar știm cu toții că nimeni nu se înghesuie să fie meditat la fizică, materia respectivă nefiind de mare interes și destul de neluată în seamă la admiterile în atâtea și atâtea facultăți unde, sigur, nu-i așa importantă.

IOHANNIS – TURISTUL NUMĂRUL UNU AL ȚĂRII ȘI CHELTUITORUL UNOR SUME FABULOASE. De reținut este și faptul că în multele sale excursii a luat-o numai pe soața sa, Carmen Iohannis, și niciodată vreun om de afaceri care să negocieze ceva în favoarea firmei sale și a României. Oricum, Iohannis n-a dat socoteală la nimeni pentru imensele sume cheltuite cu călătoriile sale, în marea lor majoritate turistice, realizate pe bani publici și cu avioane private de lux, al căror tarif începea de la un milion de euro în sus, bașca faptul că se plătea și pentru staționare. Cine plătea? Desigur, Administrația Prezidențială!, îmbuibată cu sume exorbitante la mai toate rectificările bugetare, acceptându-i-se toate mofturile, de toate guvernele. De pomină rămâne excursia soților Carmen și Klaus Werner Iohannis în cinci țări din Africa, o excursie pur turistică. La fel ca și aceea de la Piramidele din Egipt. Și primul președinte al României, Nicolae Ceaușescu, o lua pe Coana Leana cu el, dar în avionul prezidențial al TAROM, mai aveau loc și niscaiva miniștri care se întorceau în țară cu contracte babane! Pe vremea lui Nicolae Ceaușescu ieșise vorba că Elena Ceaușescu l-ar fi întrebat: „Nicule, mai e state?” Cine știe, nu-i exclus ca și Carmen Iohannis să fi întrebat la fel. Oricum, până la finalul celui de-al doilea mandat mai e timp. Marți, am priceput că a plecat în Muntenegru. O țară pe care n-o vizitase. La un moment dat se vorbea că s-ar înființa o Comisie parlamentară de anchetă care să identifice cheltuielile fără rost ale lui Her Iohannis. Dar nimeni n-a avut curajul s-o facă! Singurul care l-a refuzat în cei zece ani de domnie este liderul Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, care a spus ”nu” intenției presupusului Partid Național Liberal de a se vota un proiect de lege prin care, în ultimele trei luni de mandat, președintelui Klaus Werner Iohannis să i se permită să candideze, pe listele Noului PNL, la un mandat de senator. El se visa fie prim-ministru, fie președinte al Senatului. Adică alte sinecuri!

CINE SE BATE PENTRU TURUL DOI AL ALEGERILOR PREZIDENȚIALE!? Dacă Curtea Constituțională a României (CCR) nu i-ar fi respins candidatura rusofilei și admiratoatei Legiunii și a Căpitanului – Diana Ivanovici Șoșoacă ne-am fi pomenit cu 15 candidați la alegerile prezidențiale. Dar și printre cei 14 candidați rămași în cursă au rămas mulți nechemați! Adică fără calități de prezidențiabil!

Unul dintre sondaje îl dă pe Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, ca favorit cu 28,2% dintre votanți, pe Nicolae Ciucă (PNL) cu 19%, în creștere, iar George Simion (AUR) ar fi scăzut la 16%, ca urmare a unor frecușuri și dezertări din Alianța pentru Unirea Românilor, în vreme ce Elena Laszkony (USR) ar obține doar 13%. Între sondaje să amintim și de scenariul lui Mircea Geoană, care preconizează un viitor tandem: Marcel Ciolacu – președinte și George Simion – prim-ministru.

Două sondaje realizate de case de sondare a opiniei publice îi dau pe primele două locuri și, deci, drept candidați intrați în turul doi pe Marcel Ciolacu și George Simion. Cam aceasta ar fi finala care se conturează pentru Cotroceni, după majoritatea sondajelor, inclusiv al celebrei case SOCIOPOL (condusă de Mirel Palada, care până acum n-a dat nicioadtă greș), apărute până acum în mass-media.

Doar profesorul Marius Pieleanu răstoarnă tot. Sondajul lui pentru prezidențiale ar da o altă finală pentru prezidențiale, cum că n-ar mai fi o luptă între Ciolacu și Simion, ci între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, după cum rezultă din Barometrul de opinie publică INSOMAR-AVANGARDE (al lui Pieleanu, n.m. I.P.)

ION PREDOȘANU

P.S. AMESTECUL RUSIEI. Dovada războiului hibrid al rușilor la Chișinău este certă! Alarmant e că acelașți război hibrid al Federației Ruse ne va paște și pe noi, românii (Ion Predoșanu)