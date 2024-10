Ca la noi, la nimeni – Planul de țară care prevede modernizarea și reindustrializarea României!

Motto: „Candidez la Președinție pentru că iubesc România și cred în potențialul țării noastre. Avem o șansă istorică în față!(…) Visul meu este să construim o țară unde președintele își respectă, ascultă și protejează cetățenii.”

Marcel Ciolacu

Candidatul Partidului Social Democrat la alegerile prezidențiale

Începutul prezentării Planului său de țară, al Președintelui Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, este unul extrem de sintetizat în prima parte a motto-ului: „Candidez pentru Președinție pentru că iubesc România și cred în potențialul țării noastre. Avem o șansă istorică în față!”

NICOLAE CIUCĂ DĂ CU O MĂCIUCĂ. Și zice, chiar în ziua de duminică, înaintea lansării candidaturii fostului său prieten și copreședinte al coaliției de guvernare PSD-PNL urnătoarele vorbe nerumegate: „Pentru mine PSD nu mai există”. Așa i-or fi cerut, probabil, celelalte partide și partidulețe de dreapta cu care se tot laudă că va face, după alegeile parlamentare din 1 Decembrie, o coaliție a partidelor de dreapta.

CIUCĂ AL NOSTRU NU PRINDE NICI TURUL AL DOILEA LA ALEGERILE PREZIDENȚIALE! În fond, liderul Noului PNL a început răzmerița cu Partidul Social Democrat, lăudându-se că el are de gând să coaguleze o coaliție de dreapta cu care să guverneze după alegerile parlamentare din 1 Decembrie. Dar a sărit ca arsă Elena Laszkony, președinta USR (Uniunea Sabotați România!) care pretinde că ea ar fi liderul forțelor de dreapta și nu Nicolae Ciucă! Habarnista din fruntea USR uită că partidul pe care-l cârmuiește este unul neomarxist și se plasează la stânga stângii. Bașca faptul că are niște belele, anchetate de DNA, cu fonduri europene pe care ea însăși le-ar fi deturnat spre un prieten din Primăria orașului Câmpulung Muscel.

Tot la fel de adevărat este că generalul în rezervă Nicolae Ciucă nu este un favorit al vreunui sondaj de opinie. Ultimul este comandat chiar de USR. Conform datelor Verifield, dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile prezidențiale pe primul loc în preferințele electoratului s-ar afla candidatul PSD, Marcel Ciolacu, cu 23,4%. Pe locul al doilea, s-ar afla candidatul George Simion (AUR), cu 19,8%. Pe poziția a treia, candidatul independent Mircea Geoană, cu un scor de 17,2% (…), iar candidatul Nicolae Ciucă (PNL) s-ar clasa abia pe poziția a șasea, în acest top, cu 6,2%.

IDEI DIN PLANUL DE ȚARĂ AL LUI MARCEL CIOLACU. Conștient că o mare problemă a României este lipsa forței de muncă, Marcel Ciolacu se apleacă asupra declinului demografic al țării și națiunii noastre. Pe lângă faptul că avem o populație îmbătrânită și în scădere, din cauza natalității din ce în ce mai precare, mai pleacă tinerii din țară în căutarea unor locuri de muncă sigure și mai bine plătite. „Trebuie să le oferim românilor motive să creadă în țara lor”, mai spunea Marcel Ciolacu. Și tot domnia sa continua: „Să lucrăm împreună – președinte, guvern, oamenii de afaceri și toți cetățenii României. Să digitalizăm România și serviciile consulare să-și sporească atribuțiile. Îi vom ajuta pe românii din diaspora să investească în țara lor, oferindu-le facilități fiscale și reducerea impozitelor la firmele pe care le vor crea în țară, cel puțin doi ani de zile. Trebuie să reducem diferențele de dezvoltare între orașe și mediul rural. La sate și în orașele mici să crească nivelul de trai.” Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a mai vorbit de modernizarea învățământului și investiții cu mult mai mari în sănătate. „La Iași, Cluj-Napoca și Craiova am început construcțâia unor spitale regionale moderne”, a mai adăugat Marcel Ciolacu. În plus, domnia sa a inclus în planul de țară scutiri de taxe pentru tineri. Marcel Ciolacu s-a referit și la consumul de droguri, afirmând că pedeapsa la consumatorii de droguri nu rezolvă problema. El are în vedere ca să facem prevenție și tratamente în centre specializate. Își mai propune ca Agenția Națională Antidrog să fie transformată și reformată. Să treacă, treptat, la Ministerul Sănătății. „Acolo este locul ei! Să vorbim despre reforme și digitalizare, dar să ducem vorbele până la capăt și să le tranformăm în fapte reale”, a mai adăugat Marcel Ciolacu.

PUTEREA VINE DIN UNITATE! „Un stat român puternic înseamnă și o dezvoltare a sistemului energetic, cu exploatări în Marea Neagră. Va fi nevoie să investim peste 155 miliarde de euro pentru modernizarea și reindustrializarea României.” Și, la final, Marcel Ciolacu a mai afirmat că toți românii trebuie să știe că dacă vor fi îndeplinite toate acestea se asigură unitatea tuturor românilor. „Cred cu tărie că un președinte trebuie să-i unească pe toți românii pentru rezolvarea obiectivelor naționale. Nu putem lăsa să se piardă cultura și agricultura”, am rezumat succint finalul discursului lui Marcel Ciolacu în prezentarea Proiectului său de țară. „Dumnezeu să ocrotească România!”

ION PREDOȘANU