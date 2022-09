Burcă nu concepe un nou eșec cu Viitorul: Cupa României rămâne un obiectiv important al clubului

Dinamo București a fost învinsă în campionat la Târgu Jiu, iar “câinii roșii” vor acum să-și ia revanșa în Cupa României. Meciul cu Viitorul se dispută în această seară, de la ora 21.30, iar antrenorul oaspeților, Ovidiu Burcă vrea să-și ducă echipa în grupele competiției. Trupa lui Florin Stîngă a trecut de bucureșteni cu 2-0 în etapa a treia a ligii secunde. Deși respectă formația gorjeană, Burcă a declarat că unul dintre obiectivele clubului este un parcurs cât mai lung în cupă. Tehnicianul a mai spus că Dinamo a mai crescut în joc față de primul meci cu Viitorul. ,,Întâlnim o echipă de Liga 2 care a început foarte bine acest sezon, o echipă puternică, va fi un moment al adevărului. I-am întâlnit la începutul campionatului, au câștigat, dar de atunci și până acum am progresat. Pentru Dinamo, Cupa României este foarte importantă, tradiția ne obligă să mergem mai departe. Ar fi hazardat să spun că este un obiectiv Cupa României, dar vom lua meci cu meci. Obiectivul principal este să construiesc o echipă competitivă, altcineva care ar fi venit să spună că vrea să promoveze și să câștige Cupa României, cred că ar făcut niște afirmații mai mult pentru suporteri, emoționale. Eu știu care sunt obiectivele noastre, Cupa României rămâne un obiectiv important al clubului. Eu cred că, în afară de meciul de la Buzău, suntem o echipa căreia îi place controlul jocului, îi place mult mingea. Cred că în multe meciuri am arătat un joc de calitate. Dacă nu ești bine organizat, poți avea probleme, dar cred că echipa a progresat și sper să o arătăm și în meciurile oficiale”, a declarat antrenorul dinamovist.

Săptămâna trecută, Florin Stîngă, spunea că Dinamo este un adversar incomod, dornic de revanșă. ,,Sincer, nu mi-aș fi dorit să cădem cu Dinamo, dar asta e situația și trebuie să ne calificăm. Cu siguranță, ei își doresc revanșa și toată lumea are acum așteptări de la noi să o batem pe Dinamo. Cu o echipă de Liga 1, altfel am fi abordat și noi jocul și altfel ar fi fost situația pe care aș fi dorit să o gestionez. Personal, mă tentează grupele Cupei României. Orice meci mă tentează și sper să câștigăm”, a declarat tehnicianul brașovean.

Rezultatele de marți din Cupa României

CSC Dumbrăvița – Politehnica Iași: 0-0, 0-0 și 7-6 la penalty-uri

Ripensia Timișoara – U Craiova 1948: 0-4

Șoimii Lipova – Gloria Buzău: 2-2 și 2-4 după prelungiri

CSA Steaua București – Chindia Târgoviște: 1-2

Axiopolis Cernavodă – CS Minaur Baia Mare: 4-4, 4-5 după prelungiri

Casa Fotbalului va găzdui vineri, 30 septembrie, de la ora 12:00, tragerea la sorți a grupelor Cupei României Betano, ediția 2022/23.

Cătălin Pasăre