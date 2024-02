„Bun venit” în lumea literară a poetului gorjean Vasile CERTEZANU!

Biblioteca Județeană „Christian Tell” din Târgu Jiu a găzduit miercuri, 21 februarie 2024, începând cu ora 12:00, un eveniment literar deosebit și anume, lansarea volumului de poezie intitulat „Frumusețile și durerile unei vieți” prin care poetul gorjean Vasile CERTEZANU, a intrat oficial în lumea literară a Gorjului și nu numai. Să-i spunem „Bun venit” în lumea literară!

Cu mult înainte de ora 12, MansArta Bibliotecii Județene „Christian Tell” din Târgu Jiu era deja neîncăpătoare pentru doritorii de poezie și prietenii domnului Vasile Certezanu, care a fost solicitat să înceapă evenimentul cu acordarea de autografe. Se făcuse un șir ca pe vremea lui Ceaușescu când se sta la rând la cumpărături alimentare (pâine, ulei, carne, lapte, etc). La ora 12 fix, doamna Maria Luiza Sandu, managera Bibliotecii Județene «Christian Tell» Gorj și moderatoarea acestui eveniment cultural, a întrerupt acordarea de autografe, rugând pe cei prezenți să nu se supere, dar să continue la finalul evenimentului. Printre cei prezenți a fost și o mică delegație a Filialei Gorj „Tudor Vladimirescu” a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” formată din: col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga, col. (rtr.) Gigi Bușe, prof. dr. Ion Mocioi și ing. Vasile Ionescu.

„Astăzi, Biblioteca Județeană «Christian Tell» Gorj, are onoarea de a găzdui un eveniment cultural deosebit. Îi spun „bun venit în lumea literară” poetului Vasile Certezanu. Apreciez faptul că domnul Certezanu este un om atât de iubit de oameni. Timp de 13 ani, domnul Vasile este omul nostru de nădejde prin intermediul și natura activității desfășurate în cadrul serviciului. Ne-a fost alături atât în clipele frumoase petrecute la bibliotecă, cât și în clipele mai puțin frumoase. Este un om înzestrat cu foarte multe calități, lucru care dovedește și faptul că dumneavoastră sunteți astăzi alături de el în număr atât de mare. Ne-a demonstrat că este un om sensibil, iubitor de frumos, un om cinstit, un om care păstrează cu sfințenie obiceiurile și tradițiile noastre și datinile strămoșești”, a spus doamna manager Maria Luiza Sandu, în mesajul de deschidere al acestui eveniment.

Referitor la volumul de poezii lansat miercuri publicului, doamna Luiza Sandu, a precizat: Prin această carte domnul Certezanu ne dăruiește frânturi din freamătul sufletului său. Ne destăinuie cu bucurie obiceiurile străvechi, visurile, durerile, trăirile, toate acestea transpuse prin poeziile sale încărcate de emoție în primul său volum de poezie, frumos intitulat, “Frumusețile și durerile unei vieți”.

Criticul literar, prof. univ. dr. Ion Popescu Brădiceni, membru al Uniunii Scriitorilor, a apreciat că poeziile lui Certezanu transmit emoție și autenticitate și a precizat că prozatoarea și romanciera Valeria Certezanu Zorilă, prezentă la eveniment, este soră cu Vasile Certezanu, poet care „m-a convins prin ontologia cărții lui și nu prin terminologia ei. El a marșat pe mesaj, pe povestea de viață a altora dar și a lui”. Apoi a explicat cum percepe dânsul poetul și poeziile sale, astfel: „Vasile Certezanu reînvie poezia interbelică al cărei scop rezidă în mesaj, pluriform, polivalent, distilat din existența de zi cu zi a comunității anonime. Așezarea discursului său pare să descindă dintr-un Vasile Militaru, George Coșbuc, Ion Pribeag, Octavian Goga, Vasile Voiculescu, Adrian Maniu, o generație impresionistă-expresionistă a cărei menire a fost una patetică raportată la o mitologie, pe vremuri, la mare înălțime politică și filosofică poporanistă”.

În continuare, doamna Maria Luiza Sandu, a precizat că IT-iști bibliotecii, Lucian Dobroiu și Cosmin Văcaru, au realizat o scurtă prezentare cu imagini din viața și opera poetului Certezanu ce rulează pe ecran în acest timp și a citit cu talent și măiestrie, poezia „La gura sobei” din capitolul „Din adâncul sufletului” din care redau câteva versuri: „La gura sobei stam cu muma,/ Surâsul ei îl văd și-acuma,/ Că mă ținea la ea în poală/ Și spumuia ciorba din oală./ Zvârlea surcele mici, mărunte,/ Sălta basmaua de pe frunte/ Și cu-n vătrai zgândăra focul,/ Jăraticu-și întindea jocul./ Pe lâng-o turtă rumenită/ Sub oala ce fierbe pe plită, Simțeam miresme în odaie/ De carne friptă în tigaie. (…) S-a dus copilăria-ndată,/ Fața de lacrimi mi-e brăzdată;/ Trecură anii, căzu bruma,/ Focu-l mai fac… dar fără muma.”

La rândul său, domnul profesor dr. Ion Mocioi, unul dintre cei mai reprezentativi oameni de cultură ai Gorjului, scriitor, filozof, estetician, poet, istoric și critic de artă, folclorist, ziarist, politician, editor și unul dintre cei mai renumiți brâncușiologi ai țării, a spus că „lansăm nu numai o carte ci, în primul rând, lansăm un mare artist al Gorjului. Un om al cuvântului care transmite din sufletul său un atașament pentru toți gorjenii”. Apoi a justificat „Poezia lui Vasile Certezanu, scrisă în stil clasic, în limbaj specific gorjenesc, prezintă teme privind viața personală, sentimentele trăite profund, starea socială cu virtuțile și așteptările celor mulți. Domină în poezia sa, respectul nețărmurit față de oameni, dragostea față de meleagurile gorjene și ale țării, iubirea de patrie și nădejdea într-un trai mai bun al românilor. Respectă credința religioasă și lupta pentru libertăți și progres. Versurile lui sunt cântece ale dreptății și încrederii într-un viitor prosper.”

Un alt mare om de cultură al Gorjului, medicul poet Doru Fometescu, ne-a spus că Vasile Certezanu este un poet aparte. El vine din cultura virtuală și digitală și mai puțin din cultura propriu-zisă instituțională care ne analizează valorile. Apoi a argumentat: „Vasile Certezanu este un poet cert, însuflețit de spiritul creștin. Este un bărbat onest și încercat, care, oarecum la o vârstă târzie, după 60 de ani, luptă și se ostenește cu o frumoasă nebunie – creația literar-poetică, iar astăzi ne încântă cu primul său volum de versuri rupte din adâncul sufletului. Scrie poeme autentice despre oameni și locuri dragi, pastorale, despre viață și dureroasa trecere. Reușește, ca scriitor autodidact, cu har, pasiune și meșteșug literar să desțelenească uitarea, să trezească la emoție și sentimente o lume împovărată de schimbări nepotrivite. Visător și generos, înzestrat cu sensibilitate nativă, surprinde cititorii prin sinceritate și căldură sufletească, prin duioșie și iubire de neam, prin credință în Frumos, Adevăr, Dreptate și Dumnezeu”.

Profesorul și criticul literar Ion Trancău ne spune că Vasile Certezanu scrie poezie drept catharsis al sufletului: „Căușul pumnilor mi-l strâng/ Cu apă vie să-mi spăl fața,/ Dar stropi din viață se preling/ Și-n pumni rămâne doar speranța”… „Este un poet-cetățean dar și poet al inimii. El crede încă în poezia de emoție, de trăire patriotică. Își bazează sentimentele pe comunicare, pe atitudine dar și pe cultivarea filonului tradițional. Umanismul meditațiilor sale e presărat cu simboluri centrale, în jurul acestora configurându-se constelații de idei, teme și toposuri omogenizate într-un dicteu fie melancolico-elegiac, fie ironico-sarcastic. Vasile Certezanu este convins că românul e născut poet, aderând involuntar la acest enunț lăsat posterității cu entuziasm romantic pașoptist de veselul rege al poeziei, Vasile Alecsandri. El scrie și publică poezii în cotidianul “Gorjeanul” cu tenacitate și sinceritate auctorială, aspirând să reliefeze stilistic teme și motive frecvente în creația noastră clasică și modernă, exprimând autentice idei și sentimente personale, patriotice, peisagistice, uneori cu substrat filosofic, adecvate unui eu liric sobru și eroic ce vibrează pe un portativ cu note și accente de ode, satirice și meditații sau elegii.”

Poetul Vasile Certezanu, profund emoționat și cu lacrimi în ochi, ne-a spus: „Inițial, am început să scriu pentru a păstra amintirea copilăriei mele și a satului natal cu toate frumusețile și tradițiile sale. Apoi, am simțit că acest lucru nu este suficient și am început să exprim prin poezie experiențele mele de viață, atât bucuriile, cât și tristețile. Pe parcurs, am explorat lumea ideilor și am încercat să înțeleg trecerea noastră pe această lume. Tot ce am scris în acest volum este trăit de mine și provine din adâncul inimii mele. Am scris cu dorința sinceră de a împărtăși ceva din propria mea viață și sentimente.“

La final, editorul „Universul Imaginii” și fotoreporterul George Boban, cel care a editat acest volum de poezii, mărturisește că regretatul său coleg de facultate, Valentin Tașcu, i-a spus „George, dacă găsești un om care scrie, editează-l. Fă-i o carte. Omul acela își vinde sufletul. Omul acela va aduce bucurie, libertate, tot ce este nou și bun pentru toți.” Așa a făcut și cu domnul Vasile Certezanu căruia i-a dăruit și o diplomă „pentru perseverență și curaj”.

Gigi Bușe