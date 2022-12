Bucătăria lui Fabi: Trei câștigătoare la concursul de gătit ,,Gătește cu spor! – Bucătăria lui Fabi te premiază de Crăciun!”

În această ediție a rubricii Rețeta Săptămânii, vă prezint preparatele care au fost trimise pentru concursul de gătit.

Pe această cale, anunțăm câștigătorii tigăilor din fontă Wok.

Sunt plăcut surprins de ceea ce am văzut, preparate frumoase, de apreciat!

Au fost doamne gospodine care mi-au trimis multe poze, pregătind câte trei rețete.

Conceptul ,,Bucătăriei lui Fabi” este de îmbinare a culturilor gastronomice cu prezentare de ,,fine dining”.

Pot să zic că este o inovație în tradițional.

Am decis, de această dată, ca premiile să fie oferite fără podium, așa că eu, împreună cu ziarul Gorjeanul, oferim 3 tigăi din fontă Wok, asemănătoare, și cred că este o jurizare corectă, plus că intenția mea, de această dată, nu este să critic preparatele ci să le scot în evidență!

Am să încep cu doamnele gospodine câștigătoare:

Doamna Laura Uță, din Craiova: Clătitele sunt excelente, apreciez foarte mult munca dumneavoastră pentru că ați pregătit clătite prăjite în tigaie și la cuptor.

Despre fasolea uscată cu ciolan, pot spune că ați prezentat-o într-un stil tradițional autentic, respectiv ceapa roșie – bine frecată, plus asezonarea cu murături.

Felicitări maxime!

Doamna Ștefania Pânișoară, din Târgu- Jiu: Senzațional cozonacul, dar si celelalte preparate!

Apreciez foarte mult cã ați pregătit un cozonac care se observă clar că este acela pe care îl știm cu toții din copilărie. Un cozonac bine făcut, crescut, rumenit, autentic românesc!

Felicitări maxime!

Doamna Cecilia Palahniuc, din Moldova, dar care locuiește în Anglia: Mi-a plăcut prezentarea păstrăvului prăjit, crusta este bine făcută.

Mi-a plăcut un detaliu: ați curățat lămâia de coajă! Mă bucur tare mult că ați făcut mămăligă și care arată că e bine făcută, ceea ce este important!

Felicitări maxime!

Felicit, de asemenea, restul participanților și îi aștept data viitoare cu noi preparate!

Am rămas plăcut impresionat pentru că rețetele din ziarul Gorjeanul sunt citite de oameni din România dar și de cei care locuiesc in străinătate.

Doamna Pânișoară poate să ridice tigaia de la redacția Gorjeanul. Doamnei Uță și doamnei Palahniuc li se vor trimite tigăile la destinație.

Vă mulțumim și rămâneți aproape de ziarul dumneavoastră de suflet pentru că mai organizăm în viitor concursuri noi!

Pe data viitoare, aici la Rețeta Săptămânii!