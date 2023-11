Bronz prețios pentru Beșliu. Luptătorul gorjean a urcat accidentat pe podium

Alexandru Beşliu, sportiv cu dublă legitimare, CSM Târgu Jiu și CS Pandurii, a obținut medalia de bronz în cadrul Finalei Campionatului Național Individual de Seniori, de la Reşiţa. Competiția s-a desfășurat în perioada 24-25 noiembrie. Luptătorul gorjean a concurat pentru CSM la categoria 97 de kilograme. Beșliu a evoluat accidentat în meciurile pentru medalii, iar performanța sa este cu atât mai importantă pentru psihicul sportivului, dar și pentru viitoarele convocări la lotul național. ,,Da, așa este, obiectivul acestui ultim campionat din an, cel mai important, era să urc pe podium. Competiția a fost puternică la toate categoriile de vârstă, iar cei mai bun luptători din țară și-au dorit să se claseze în primii trei pentru a fi luați in vizor de cei din federație ca urmare a selectării sportivilor pentru lotul național de seniori din următorul an, dar și pentru competițiile internaționale. Nu mi-a fost deloc ușor să obțin o medalie la acest campionat. Am trecut destul de greu peste accidentări și am încercat din toate puterile să rămân în competiție pentru a lupta până la capăt și pentru a obține unul din cele trei locuri pe podium. Pot spune că a fost una dintre cele mai muncite medalii ale mele, iar această medalie înseamnă foarte mult pentru mine, deoarece mi-am demonstrat mie că și în condiții destul de minime de antrenament, după accidentare, pot face față celor mai buni și chiar să mă alătur lor pe podium. Sunt fericit și le mulțumesc tuturor celor ce îmi sunt alături. Mulțumesc pe această cale cluburilor sportive care mă ajută să rămân aproape de acest sport și să merg spre marea performanță”, a declarat Beșliu pentru csmtargujiu.ro. Mădălin Gorjanu, antrenor la secția de lupte a CSM Târgu Jiu, a avut numai cuvinte de laudă pentru sportivul său. ,,Încheiem competițiile oficiale din 2023 cu un rezultat foarte foarte bun. Alexandru Beșliu a reușit să urce pe podium la cea mai puternică și importantă competiție internă și arată că la Târgu Jiu suntem pe drumul bun spre înaltă performanță. Știm cât de greu este să lupți la seniori. Alexandru are doar 22 de ani și o face din ce în ce mai bine. Mă bucur mult pentru el pentru că știu cât muncește și cât de mult vrea să ajungă cât mai sus. Este un exemplu de dăruire și sacrificiu. A fost accidentat încă din primul meci, dar nu a vrut să renunțe, a strâns din dinți și-a continuat meci de meci până a reușit să câștige finala mică pentru medalia de bronz. Este un luptător prin definiție și nu pot decât sa fiu mândru de fiecare performanță a lui”, a declarat Gorjanu.

Cătălin Pasăre