Brandul Arctic ”nu va fi afectat de schimbarea denumirii”. Comunicat

Comunicat de presă:

Arctic S.A. își schimbă numele corporativ în Beko România S.A., aliniindu-se noii identități globale adoptate de compania-mamă

Arçelik își va redenumi toate operațiunile globale sub un singur brand corporativ: „Beko”

Schimbarea nu va afecta activitatea curentă a companiei, ci îi va consolida poziția pe piața internațională

Brandul Arctic, unul cu tradiție pe piața locală, se va întări prin această aliniere la nivel global

În ultimii 22 de ani, Arçelik a investit în România peste 391 de milioane de euro

București, 9 aprilie 2024 – Arctic S.A., liderul pieței de electrocasnice din România, își aliniază denumirea cu noua identitate corporativă la nivel global și devine Beko România S.A., din aprilie 2024. Această transformare face parte din procesul prin care Arçelik își va redenumi operațiunile globale sub brandul corporativ internațional Beko. Exploatând patrimoniul și inovația mărcii de consum Beko, brandul corporativ Beko reunește angajații, operațiunile și partenerii pentru a-și consolida poziția de lider mondial în industria de electrocasnice.

Decizia luată astăzi, 9 aprilie 2024, de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin care Arctic S.A. devine Beko România S.A, marchează o etapă importantă în evoluția companiei. Acest proces de rebranding corporativ nu va avea consecințe asupra activității de zi cu zi a companiei, ci este menit să îi consolideze poziția pe piața internațională. De asemenea, se va asigura continuitatea tuturor brandurilor din portofoliu care generează valoare locală, astfel că brandul Arctic nu va fi afectat, produsele Arctic continuând tradiția de excelență și inovație, reflectând angajamentul continuu al companiei de a oferi electrocasnice de înaltă calitate la prețuri accesibile care îmbunătățesc viața de zi cu zi. Prin aceasta, compania își reafirmă dedicarea de a răspunde atât nevoilor consumatorilor săi locali cât și la nivel global, integrând cele mai recente tehnologii și tendințe de sustenabilitate în designul produselor sale, asigurând astfel că tradiția și inovația merg mână în mână pentru un viitor sustenabil.

Începând cu anul 2002, Arçelik a investit în România peste 391 de milioane de euro în dezvoltarea capacității de producție, dar și în noi tehnologii sau sisteme moderne de management al producției. România își păstrează rolul strategic în cadrul Beko, țara noastră fiind o piață importantă de producție, datorită celor două fabrici – cea de frigidere de la Găești și cea de mașini de spălat rufe de la Ulmi. Aceasta din urmă este singura unitate de producție Industry 4.0 a grupului care a primit din partea Forumului Economic Mondial (WEF) statutul de Sustainability Lighthouse, în semn de recunoaștere a performanțelor sale în materie de sustenabilitate. În prezent, 84% din producția totală din fabricile de la Găești și de la Ulmi este exportată în peste 80 de țări. În România se produc trei branduri puternice – Arctic, Beko și Grundig, care oferă consumatorilor produse de înaltă calitate, la standarde internaționale.

„Suntem entuziasmați de această nouă etapă și de direcția pe care Beko o conturează pentru următorii ani. Rămânem fideli obiectivelor noastre de a oferi servicii de excepție pentru clienți, de a dezvolta soluții inovatoare și de a pune pe piață produse de calitate superioară. În plus, suntem nerăbdători să ne implicăm în explorarea unor oportunități și idei pentru colaborări constructive, cu scopul de a contribui la un viitor mai bun pentru industria de electrocasnice. Sunt mândru să mă aflu la conducerea companiei într-un moment atât de important pentru echipa noastră. De-a lungul anilor petrecuți aici am dezvoltat o legătură specială cu România, iar decizia de astăzi reprezintă un nou pas în angajamentul meu față de această țară care mi-a devenit acasă”, a declarat Murat Büyükerk, Chief Executive Officer, Arctic.

„Această schimbare este o oportunitate majoră pentru România și un moment definitoriu în istoria companiei noastre. Prin asocierea cu un brand corporativ puternic cum este Beko, avem acum șansa să ne consolidăm poziția pe piața internațională și să contribuim la promovarea și dezvoltarea industriei electrocasnicelor din țara noastră. De asemenea, această tranziție este esențială pentru a sprijini creșterea noastră deja solidă la nivel global, consolidând în același timp încrederea și loialitatea retailerilor față de brandurile noastre”, a adăugat Gabriel Eremia, Director de Marketing & Product Management, Arctic.

Arçelik a realizat în ultimele două decenii o creștere semnificativă prin investiții și achiziții în diverse regiuni ale lumii, devenind un lider global cu subsidiare în 57 de țări și cu 45 de unități de producție în 13 state. Pe parcursul acestui an, toate operațiunile globale vor fi reunite sub un singur nume de brand corporativ – Beko.

Astfel, Beko începe un nou capitol în calitate de jucător global, valorificând moștenirea bazată pe tehnologii inovatoare și obiective de sustenabilitate ambițioase, conturându-se ca lider cu vizibilitate și recunoaștere la nivel mondial.

Compania deține în România două dintre cele mai mari fabrici de electrocasnice din Europa continentală, fabrica de la Găești unde au fost produse până în prezent peste 44 de milioane de aparate frigorifice și fabrica de mașini de spălat din Ulmi, prima fabrică Industry 4.0 din România, dotată cu cele mai recente tehnologii în materie de robotizare, inteligență artificială, machine learning și automatizare a proceselor, în care au fost produse până în prezent peste 4 milioane de unități.