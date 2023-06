Blocul social realizat la intrare în Motru, un proiect cu fonduri europene, început cu doi în urmă, este aproape gata. De două zile, se muncește în interior la montarea mobilierului, perdelelor în cele 30 de unități locative noi, urmând achiziția și montarea electrocasnicelor (frigider, televizor și cuptor cu microunde). Toate locațiile, în mod inedit, vor fi dotate cu tot ce este necesar unei familii pentru a porni cu dreptul în viața de familist. Mai mult, autoritatea locală s-a ocupat și de achiziția lenjeriei de pat, a fețelor de masă dar și a tacâmurilor necesare.

Licitația s-a desfășurat și pe 15 loturi, pentru dotarea noilor locuințe. A fost o muncă titanică pentru angajații primăriei care s-au ocupat de toate aceste demersuri să fie realizate în timp util și respectând legislația în vigoare. Aceste locuințe au inclusiv lustre montate iar băile sunt dotate corespunzător.

De asemenea, fiecare locație va avea branșare la gaze și apă caldă, de la panouri solare. Blocul are un subsol antiatomic pe întreaga suprafață. Acum se lucrează la partea exterioară, la căi de acces, alei și la parcarea necesară blocului.

În această locație, primăria are în vedere să ofere locuințele, la parter și etajul 1, persoanelor tinere cu dizabilități, iar cele superioare tinerilor cu o situație materială cu o stare socială precară.

Toate aceste locații vor fi populate cu tineri din Motru care vor dori sa rămână să muncească în localitate, primăria oferindu-le o locuință dotată pentru începerea unei vieți normale.

A.S.