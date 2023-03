Bilanțul cutremurelor din Gorj – pagube de 100 de milioane de lei!

Seria de cutremure care a început la mijlocul lunii februarie și a continuat până acum, cu mișcări seismice de mai mică amploare, a generat pagube uriașe la nivelul județului și nu numai. Autoritățile de la Târgu-Jiu au trimis până acum la București trei proiecte de Hotărâri de Guvern prin care au cerut și au și primit, în mare parte, ajutoare financiare estimate la 100 de milioane de lei. Suma poate părea mare, dar e vorba despre reabilitarea, consolidarea sau construirea de la zero a unor clădiri publice.

În listă se regăsesc unități de învățământ, sedii administrative sau drumuri din localitățile cu infrastructura afectată de cutremure, în special de cel de 5,7 grade din data de 14 februarie. Prefectul Cristina Cilibiu spune că Guvernul a ajutat autoritățile județene prompt și fără piedici, de acum încolo autoritățile locale putând să intre în procedura de cheltuire a banilor pentru a reface clădirile afectate de cutremure. „Vineri am trimis cel de-al treilea proiect de hotărâre de guvern pentru alocare de fonduri din fondul de intervenție aflat la dispoziția Guvernului. Un prim proiect de hotărâre l-am trimis în prima săptămână de după cutremurul de 5,7 grade și au și fost alocate sumele de bani. Aici e vorba de unități școlare, 16 din 5 localități, grav afectate. Un al doilea proiect de hotărâre a fost pentru sediul primăriei municipiului Târgu-Jiu. Am avut drumul de acces și zidul de sprijin de la stația de tratare a apei, care punea în pericol alimentarea cu apă a întregului municipiu și alte două unități de învățământ, e vorba de grădinița 13 și Palatul Copiilor. Vineri am trimis al treilea proiect de hotărâre și sperăm că e și ultimul, că nu vom mai avea astfel de evenimente, undeva la valoarea de 27 de milioane de lei. Dacă va obține toate avizele pe procedură de urgență miercuri ar urma să intre în ședința de Guvern. În total, în bani vechi, vorbim de 1000 de miliarde de lei vechi care au venit într-o lună de zile în județul Gorj pentru consolidare, reabilitare sau construirea unor clădiri noi. Vorbim de pagube majore pentru că e vorba de două unități de învățământ care vor fi demolate și reconstruite de la zero. Este o situație urâtă prin care am trecut, dar sperăm să ne revenim. Am avut sprijinul Guvernului în toată această perioadă. Toate aceste clădiri afectate vor fi reabilitate și consolidate. Multe dintre aceste clădiri au fost reabilitate de-a lungul anilor, dar nu și consolidate. E nevoie de o consolidare a clădirilor pentru a fi rezistente”, spune prefectul. Cristina Cilibiu declară că toate instituțiile din Palatul Administrativ vor trebui în perioada următoare să evacueze clădirea pentru că autoritățile încearcă o reabilitare și consolidare completă a acesteia. Biroul său de prefect este amenajat acum provizoriu într-un spațiu plin de fisuri în ziduri, iar în Sala Maură pică aproape zilnic bucăți din tavanul acestei bijuterii realizate cu peste un secol în urmă. „Din păcate suntem obligași să ne mutăm pentru că încercăm și această clădire să fie predată către Compania Națională de Investiții pentru a fi reabilitată și consolidată. Este o clădire monument istoric, Sala Maură trebuie complet refăcută pentru că e păcat să pierdem o asemenea minunăție. Va fi o perioadă lungă de timp pentru lucrările ce vor fi făcute aici și va trebui să ne mutăm într-un alt spațiu. E destul de greu să ne mutăm, dar trebuie să o facem. Clădirea din care plecăm are peste 8000 mp pentru mai multe instituții publice, și sunt sute de oameni care lucrează aici. E clar că nu vom găsi o clădire în care să poată fi găzduite toate instituțiile din Palatul Administrativ. Fiecare va trebui să își găsească o clădire în care să își desfășoare activitatea proprie”, a mai menționat Cristina Cilibiu.

Și autoritățile din Aninoasa, județul Hunedoara, au finalizat proiectul de hotărâre prin care cer bani pentru reabilitarea blocurilor șubrede din care au evacuat deja o parte din locatarii aflați în pericol. Aici autoritățile au nevoie de circa 40 de milioane de lei pentru a consolida construcțiile vechi de peste un secol. În paralel, firmele de asigurări lucrează și ele la dosarele de daune pe care le-au deschis la cererea clienților lor. Este vorba de alte sute de dosare, reprezentantul unei astfel de companii, Eduard Berca, menționând că solicitări au venit nu doar din Gorj, ci din aproape toate județele Olteniei. „La 2 martie aveam deschise 175 de dosare în județul Gorj și 41 în Hunedoara. Mai erau 9 la Vâlcea, alte 20 la Mehedinți și încă vreo 19 în Dolj. Deci sunt spre 300 de dosare pentru că între timp au mai venit și alte solicitări. Valorile sunt fluctuante. În unele dosare sunt sume de 2-3 mii de lei pentru coșuri de fum dărâmate, fisuri superficiale, dar ajungem și la sute de milioane de lei vechi, ceea ce denotă că a fost afectată structura de rezistență a unei clădiri. Situații din acestea mai grave avem în special în zona epicentrului, spre Runcu, Lelești și Arcani”, a menționat Eduard Berca.

Gelu Ionescu