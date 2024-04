Biblioteca Județeană „Christian Tell” din Târgu Jiu a fost gazda celei de-a doua ediții a Proiectului Județean „Zestrea Domnițelor”

Vineri, 29 martie 2024, începând cu ora 15:00, la MansArta Bibliotecii Județene „Christian Tell” din Târgu Jiu, cu Binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Acad. Irineu, Mitropolit al Olteniei și Arhiepiscop al Craiovei, s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Proiectului Județean „Zestrea Domnițelor”.

Anul acesta proiectul a fost extins la nivel județean și realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Gorj, Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Primăria Novaci, Primăria Turburea, Casa de Cultură Novaci și Liceul Teologic Târgu Jiu. El este o inițiativă de păstrare a identității locale, prin care tinerii descoperă din cărți, de pe cămășile populare sau de la bunici, tainele cuprinse în cusăturile frumos meșteșugite pe iile din lăzile de zestre ale gorjenilor. Tema anului 2024 este „Tradiția, costumele populare autentice”.

Activitatea a început cu prezentarea melodiei „Cântă cucu-n Bucovina”, interpretată de corul „Vox Irina” al Liceului Teologic Târgu Jiu, coordonat de către arhidiacon profesor dr. Lăzărică Nicușor, apoi doamna Maria Luiza Sandu, managera bibliotecii și amfitrionul acestui eveniment a spus: „Această sărbătoare culturală ne oferă prilejul de a descoperii și celebra bogăția tradițiilor și a moștenirii noastre culturale, un tezaur viu ce ne leagă de valorile și rădăcinile comunității noastre. Unul dintre elementele notabile ale tradițiilor gorjenești este portul popular. Acest nobil proiect cultural se erijează ca un veritabil pilon de susținere a identității culturale imateriale a poporului nostru, având o misiune sacră «protejarea și promovarea zestrei culturale în rândul noii generații». Inițiativa se dorește a fi un catalizator pentru un dialog intergenerațional vibrant, ca o simfonie de tradiții și inovații menite să inspire comunitatea și să păstreze vie latura identității noastre culturale în inimile tinerilor. Anul acesta accentul se pune pe tradiție, pe autenticitate, pe costumele populare din Gorj”.

În continuare au fost prezentate oficialitățile județene și locale prezente la eveniment, dintre care enumăr pe: prof. dr. Gheorghe Nichifor – vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, Anca Bordușanu – subprefect al județului Gorj, Gabriel-Constantin Coica – viceprimar al municipiului Târgu Jiu, prof. dr. Otilia Giurca – inspector școlar limba și literatura română, preot Neofit Cătălin Stănciulescu – inspector școlar de religie, Pompiliu Ciolacu – manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, prof. dr. Alina Ramona Țicu – directorul Liceului Teoretic Novaci, prof. Elena Basarabă – directorul Casei de Cultură Novaci, preot profesor Vătafu Ștefan – director al Liceului Teologic Târgu Jiu, etc.

„Este un moment de bucurie, de încărcătură spirituală și de emoție pe care le trăim laolaltă ca o încununare a acestui efort depus de «casa noastră» în parteneriat cu toți cei amintiți de doamna manager, un efort care ne adună laolaltă și ne face să trăim această frumoasă poveste a tradițiilor pe care ni le-au lăsat strămoșii noștri și apostolii care s-au născut din dragostea celor care ne-au fost părinți, bunici și înaintași”, a precizat și domnul director Vătafu Ștefan.

Rând pe rând, au intrat în scenă tinerii artiști care au etalat frumusețea și autenticitatea costumului popular din județul Gorj, au interpretat melodii din repertoriul tradițional gorjenesc și au prezentat jocuri populare specifice zonei.

Comuna Turburea a fost reprezentată de un grup de elevi coordonați de doamna profesoară Cojocaru Violeta. Orașul Novaci a fost reprezentat de Ansamblul Folcloric „Nedeia”, înființat în anul 1977 de către profesorul Constantin Dârvăreanu, și coordonat în prezent de profesoara Elena Basarabă și coregraful Petre Popescu. Este mândria acestui oraș de munte cu tradiții pastorale. Aceștia au prezentat un grupaj de jocuri ungurenești, iar elevul Călin Cotorcea a cântat la fluier melodii pastorale.

Municipiul Târgu Jiu a fost reprezentat de către elevii Liceului Teologic coordonat de preoții: pr. prof. Vătafu Ștefan, pr. prof. Raica Cristinel Manole, Arhid. prof. Dr. Lăzărică Nicușor, pr. prof. Nicușor Popescu, pr. prof. Pădureanu Ionuț și doamna profesor Filip Ramona. Elevii acestui liceu au prezentat costume autentice gorjenești și ungurenești, au povestit despre obiceiurile satului desfășurate cu prilejul evenimentelor de peste an, au cântat și au făcut o horă a satului.

„Acest proiect care a adus în același spațiu, autorități, coordonatori de instituții, tineri artiști cu profesorii lor, din dorința de a contribui la conservarea zestrei etno-folclorice gorjenești. Printre participanții la proiect se numără și un grup restrâns de dansatori novăceni, membri ai Ansamblului Folcloric „Nedeia” din Novaci și solistul la fluier Călin Cotorcea. Prin dans popular, folclor muzical păstoresc, costume populare și ținută scenică, am vorbit publicului despre noi, novăcenii, păstrători adevărați de tradiții, preocupați mereu de calitatea conținutului lăzii de zestre moștenite de la strămoși”, a spus doamna Elena Basarabă.

Prin „Zestrea Domnițelor” se asigură conștientizarea și perpetuarea iubirii față de bogăția culturală, pe care am primit-o de la strămoșii noștri, bogăție pe care au construit-o cu simplitate dar din suflet, rămânând ca un testament al respectului și al devoțiunii față de rădăcinile noastre, un imn închinat diversității și bogăției culturale, ce răsună puternic prin timp și spațiu, îndemnându-ne să privim spre viitor cu încredere și mândrie de transmis din urmași în urmași. Frumusețea portului și bucuria cântecului popular rămân elemente vii, definitorii pentru neamul românesc și relevante în contextul unei bogății care nu va muri niciodată.

Pe această cale, aducem mulțumiri doamnei manager Maria Luiza Sandu și tuturor celor implicați în implementarea acestui proiect educațional. Prin „Zestrea Domnițelor” se asigură nu doar continuitatea, ci și evoluția constantă a moștenirii noastre culturale, într-un context global în care valorile autentice și tradițiile ancestrale sunt mai prețioase ca oricând.

Col. (rtr.) Gigi Bușe, Filiala „Jean Bărbulescu” Gorj-Mehedinți a UZPR