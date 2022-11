Beşliu a luat bronzul la seniori

Luptătorul gorjean Alexandru Beşliu a cucerit medalia de bronz în cadrul Finalei Campionatului Național de Seniori. Sportivul legitimat la CSM Târgu Jiu a concurat la categoria 92 de kilograme. Competiția s-a desfășurat la Reşiţa, în perioada 25-27 noiembrie. Beșliu speră să fie doar primul pas după un sezon dificil. ,,Sunt bucuros că am putut obține o medalie la acest campionat, dar îmi doresc să urc mai sus pe podium. Cu mai multă muncă depusă sunt convins că scopul meu va deveni realitate”, a declarat Alex după ce a urcat pe podium. Antrenorul care îl pregătește la CSM Târgu Jiu, Mădălin Gorjanu, a avut doar cuvinte de laudă pentru Beșliu. Cel dintâi a declarat că sportivul său a luptat cu accidentările încă de la începutul anului, iar medalia este și mai prețioasă din aceste considerente. ,,Mă bucur foarte mult pentru Alex! A fost un an în care a muncit extrem de mult, pentru a putea urca pe podium la seniori. A fost un an presărat de multe probleme, dar Alex a arătat că atunci când intră pe saltea totul este trecut și nu cedează nici o secundă și luptă pentru fiecare punct. Este un exemplu de sportiv și vreau să-l felicit pentru modul cum abordează fiecare antrenament și fiecare meci!”, a adăugat Gorjanu pentru csmtargujiu.ro.

Cătălin Pasăre