Bătaie de joc! Ministerul Culturii a alocat, ,,în regim de urgență”, 2.000 de lei, pentru restaurarea vechiului pod de peste Jiu, abandonat în bălării, și pentru Ansamblul Monumental ,,Calea Eroilor”!

Șase luni! Atât le-a trebuit celor de la Ministerul Culturii pentru a emite un răspuns agramat la o întrebare adresată de deputatul Mihai Weber, în legătură cu restaurarea operelor lui Constantin Brâncuși de la Târgu-Jiu, adică, dacă instituția are în atenție proiectul de restaurare a acestor opere și care este suma alocată. O singură frază se referă la un așa zis proiect de conservare-restaurare, iar Ministerul Culturii dă asigurări că ,,draftul pentru nota conceptuală și tema de proiectare au fost elaborate în cadrul INP (Institutul Național al Patrimoniului – nr)”. Ba mai mult, Ansamblul monumental ,,Calea Eroilor” și podul istoric de peste râul Jiu, abandonat în mărăcini undeva în zona insuliței au fost incluse pe lista de ,,urgențe și priorități” a Programului Național de Restaurare, iar ministrul Culturii a aprobat pentru acestea suma de…2.000 de lei.

Ministerul Culturii a precizat că proiectul de conservare-restaurare a Ansamblului monumental ,,Calea Eroilor” și amplasarea celor două travee ale vechiului pod de peste Jiu, ruginite și abandonate, precum și restaurarea celor care fac legătura între Grădina Publică și insuliță, se vor realiza prin Programul Național de Restaurare, aprobat la începutul acestui an. Suma prevăzută, în ianuarie, pentru aceste două proiecte de la Târgu-Jiu a fost de 2.000 de lei. În luna septembrie însă, ministrul Culturii, Lucian Romașcanu a semnat lista cu ,,Lucrări noi – Urgențe și Priorități” în care au fost incluse și operele brâncușiene de la Târgu-Jiu, dar și podul istoric, iar sumele pentru ,,proiect component artistice”, la ,,Calea Eroilor”, respectiv ,,proiect consolidare – restaurare” Pod vechi, sunt de … 1.000 de lei pentru fiecare.

Întrebarea deputatului Mihai Weber, adresată ministrului Culturii, la începutul lunii aprilie a acestui an, se referea tocmai la finanțarea restaurării operelor realizate de Constantin Brâncuși la Târgu-Jiu. ,,Reamintesc faptul că ultima intervenție de restaurare la ,,Coloana Infinitului” a avut loc în 2000, iar la obiectivele ,,Poarta sărutului” și ,,Masa tăcerii” în anul 2013. În acest sens, la Institutul Național de Patrimoniu a fost depus un proiect de restaurare a operelor, despre care nu se știe dacă a primit finanțare sau nu. Importanța acestor obiective pentru patrimoniul cultural național este fundamentală. (…) Din punctul meu de vedere, modernizarea obiectivului ,,Calea Eroilor” și, totodată, restaurarea capodoperelor realizate de Brâncuși, stau la baza dezvoltării Municipiului Târgu-Jiu și a județului Gorj”, a scris deputatul Mihai Weber. Abia la finele lunii septembrie a răspuns un secretar de stat din Ministerul Culturii care a semnat în locul ministrului și, în afară de cele două proiecte amintite, pentru care a fost alocată, în aceeași lună, ,,uriașa” sumă de 2.000 de lei, au fost enumerate cele care trebuie realizate de către Primăria Municipiului Târgu-Jiu, adică modernizarea și reabilitarea zonei protejate ,,Calea Eroilor”, amenajarea peisagistică a Grădinii Publice (Parcul central –n.r) și reamplasarea monumentului comemorativ de la podul actual de peste Jiu la podul vechi de lângă insuliță.

Cea mai clară dovadă a faptului că Ministerul Culturii habar nu are ce se întâmplă la Târgu-Jiu este aceea că, se amintește, în același document, de un așa numit ,,Centru de interpretare” care ar trebui realizat pe terenul primit cu titlu de donație de către municipalitate, aflat între străzile Calea Eroilor, Tudor Vladimirescu și Gheorghe Tătărescu. Pentru punerea în valoare a acestui teren Institutul Național al Patrimoniului propune ,,organizarea în colaborare cu Ordinul Arhitecților din România a unui concurs internațional de soluții pentru realizarea unui centru de interpretare”, numai că, între timp, pe acel teren Primăria Târgu-Jiu a edificat un…parc.

Claudiu Matei