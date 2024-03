Basic: ,,Nu am avut în carieră o repriză atât de proastă”

CSM Târgu Jiu a pierdut confruntarea din etapa a 23-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin. Gorjenii au fost învinși acasă de CSM Ploiești, scor 75-81. A fost a doua înfrângere consecutivă din Grupa 11-18 pentru elevii lui Kresimir Basic, care au început meciul extrem de apatici și nu au găsit soluții să anihileze atacurile prahovenilor. Mai mult, a fost o primă repriză dezastruoasă din punct de vedere ofensiv, lucru recunoscut și de principalul croat. Pe sferturi, tabela a arătat 13-18, 12-27, 25-17, 25-19.

,,Nu-mi amintesc să fi avut în carieră o repriză atât de proastă din punct de vedere ofensiv. A fost un dezastru, nu ne-a ieșit nimic, nu am marcat aruncările deschise. Ploieștiul a pedepsit orice greșeală. A doua repriză, am fost mai buni, mai combativi, ne-am bătut. A părut că putem reveni în meci, însă este foarte dificil să faci asta împotriva unei astfel de echipe. Ne cerem scuze față de suporteri. Trebuie să ne găsim din nou ritmul, să fim acea echipă agresivă. Până săptămâna viitoare, trebuie să reglăm aceste aspecte”, a spus antrenorul croat după confruntare. Jalen Dupree a macat 19 puncte pentru CSM Târgu Jiu, cele mai multe ale unui jucător gorjean. Americanul și-a exprimat încrederea că echipa își va reveni până la următorul joc.

,,Ne-am luptat mai mult în a doua repriză, am făcut o apărare mai agresivă. În prima repriză nu am putut să ne apărăm bine în relația unu la unu. Faptul că începem așa meciurile este unul dintre aspectele pe care trebuie să le remediem în săptămână care urmează. Nu ne-au surprins cu nimic, problemele au plecat de la faptul că nu am putut să stăm în fața atacantului. Faptul că am revenit de la o mare diferență arată că suntem o echipă combativă, care se poate bate de la egal la egal cu oricine, dar totul pleacă de la factorul mental”, a spus extrema de forță a gorjenilor. Luzaic a reușit 15 puncte, Weinberg 10 și Berculescu 9. Următorul meci din campionat are loc tot la Târgu Jiu, împotriva formației CSM Focșani.

Cătălin Pasăre