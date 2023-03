Baschetbaliștii trebuie să obțină un nou succes: ,,Nu ne permitem să fim relaxați”

CSM Târgu Jiu evoluează din nou în fața propriilor suporteri în LNBM. Runda a cincea din Grupa 11-18 o aduce în orașul lui Brâncuși pe CSM Galați. În tur, moldovenii s-au impus după un meci foarte disputat, iar gazdele speră ca în această seară să obțină al doilea succes consecutiv. Antrenorul Kresimir Basic a declarat că euforia victoriei cu Laguna a trecut imediat după meci, iar situația din clasament e în continuare alarmantă. Croatul speră ca publicul să-i poate pe gorjeni spre victorie. ,,Ne dorim să legăm două victorii, pentru a avea o motivație mai mare. Un succes ne-ar arăta drumul pe care trebuie să mergem pentru a ne atinge obiectivul principal. Va fi un meci dificil, la fem cum a fost și cel de la Galați. Acolo, am fost conduși cu 20 de puncte, dar am reușit să revenim în meci pe final. Jucăm acasă, vom avea publicul de partea noastră și sperăm să ne împingă de la spate. Vreau ca jucătorii să intre pe parchet cu mentalitatea potrivită și să obținem o victorie. Atmosfera este mai relaxată după victorii, însă a doua zi totul trebuie dat uitării pentru că urmează o nouă luptă și totul se rezumă la modul cum vom lupta pe teren. Suntem departe de zona de confort, unde am putea fi relaxați, nu ne permitem acest lucru. Trebuie să fim focusați, să luptăm meci de meci. Cu sau fără accidentări, trebuie să găsim calea de a câștiga”, a declarat Basic. Meciul începe la ora 18.30.

Cătălin Pasăre