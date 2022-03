Baschetbalistele U18, în luptă pentru turneul final

CSM Târgu Jiu Under 18 a disputat trei meciuri la finalul săptămânii trecute. Din păcate pentru baschetbalistele din Gorj, două dintre confruntări s-au încheiat cu rezultate nefavorabile. Calificată în grupele Turneului Semifinal, echipa de baschet feminin pregătită de Toma Popescu a avut parte de o deplasare foarte lungă, tocmai la Iaşi. Deși au învins formația gazdă, CCS Unirea, în primul meci, scor 71-61, gorjencele au cedat următoarele două confruntări, cu CSS CSM Târgoviște (40-72) și CSS Sfântu Gheorghe (59-70). Jocurile au contat pentru Turneul 6 din din Grupa A3. „Trei meciuri complet diferite. Primul meci cu Unirea Iaşi a fost unul foarte bun pentru echipa noastră. Jocul a mers, ne-au ieşit combinaţiile atât ofensiv, cât şi defensiv și am reușit victoria. În cel de-al doilea meci, cu Târgoviște, la trei ore distanţă, fetele au resimţit obosela din primul meci, iar efortul depus şi-a spus cuvântul și am pierdut. În cea de a doua zi a turneului am întâlnit echipa din Sf. Gheorghe. Fetele au jucat senzațional, dar am pierdut, şi pot spune că am pierdut greu în faţa unei echipe foarte bune”, a declarat antrenorul Toma Popescu pentru csmtargujiu.ro. Turneul 7 va avea loc în perioada 14-15 aprilie. Obiectivul CSM Târgu Jiu Under 18 este clasarea pe una din primele două poziţii în grupă, ceea ce ar echivala cu o calificare la Turneul Final.

CSM Târgu Jiu: Lungescu Giulia, Berca Daria, Ghimbaşanu Ștefania, Moescu Ada, Ardereanu Ștefania, Buju Ștefania, Nica Bianca, Țîrcă Teodora, Spineanu Casiana. Antrenor: Toma Popescu. Kinetoterapeut: Patrick Toma.

Cătălin Pasăre