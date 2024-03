Baschetbalistele U15 au jucat finala la Dej

Parcurs foarte bun pentru baschetbalistele de la CSM Târgu Jiu Under 15. Gorjencele au ajuns până în ultimul act al Turneului Final din Grupa Valoare B. Competiția s-a desfășurat la finalul săptămânii trecute, la Dej, în Sala de sport a Liceului Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian”. Fetele pregătite de Laurențiu Răuț au cedat în ultimul meci al întrecerii, 28-60 cu CSS Gloria Arad. Până atunci însă, alb-albastrele au reușit patru succese consecutive. Gorjencele au trecut, pe rând de CSU Cluj Napoca (38-27), Sportul Studențesc (72-50) și CSM Mediaș (60-22). Ca să ajungă în finală, echipa noastră a învins-o pe ACS Hoya KSE Târgu Secuiesc (55-41). ,,Am terminat și ultimul turneu al acestui an competițional cu un rezultat bun, ținând cont și de toate evenimentele întâmplate în acest an. Vreau să le felicit pe jucătoarele mele, care au făcut un turneu foarte bun, care au luptat pentru aceste rezultate, atât cât au putut ele, și sperăm ca, anul viitor să reușim mai mult. Vreau să mulțumesc și părinților care au ajuns și la acest turneu și ne-au fost mereu aproape, și, nu în ultimul rând, aș vrea să le mulțumesc celor din club pentru condițiile oferite”, a fost concluzia antrenorului Laurențiu Răuț pentru csmtargujiu.ro.

LOT CSM TÂRGU JIU: Iulia Rădulea, Maria Zamfirescu Rădulea, Iulia Bâtoancă, Carla Deaconu, Teodora Sarcină, Ilinca Oproiu, Bianca Bliduți, Iulia Merișescu, Miruna Bălășoiu, Ariana Folcuț. Antrenor: Laurențiu Răuț.

Cătălin Pasăre