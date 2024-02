Baschet/ Echipele U13 merg mai departe

Weekend fructuos pentru băieții și fetele U13 de la Clubul Sportiv Municipal Târgu Jiu. Baschetbaliștii lui Toma Popescu și baschetbalistele lui Laurențiu Răuț s-au calificat în faza a treia, respectiv turneul semifinal, ale competițiilor din care fac parte. Gorjenii au câştigat toate cele trei partide ale turneului disputat la Drobeta Turnu Severin şi au terminat Grupa F pe primul loc. CSM a trecut categoric de ACS Champions București-Craiova (93-36) și de ACS Heart Drobeta Turnu Severin (62-32). În ultimul meci, alb-albaștrii au avut nevoie de prelungiri pentru a se impune, scor 65-61, cu ACS Juniors Craiova.

,,A fost un turneu cu două meciuri uşoare pentru noi, dar aşa cum ne aşteptam, ultimul meci, cel cu Juniors, a fost unul extrem de echilibrat, cu un final de infarct. Ne-am văzut conduşi pe tabelă, în sfertul trei, la 19 puncte! A început o cursă de urmărire, în care băieţii au făcut o apărare agresivă, timp de mai bine de 13 minute, reuşind astfel să egaleze şi să trimită meciul în prelungiri. Acolo am reuşit să ne impunem şi să câştigăm partida”, a spus Toma Popescu pentru csmtargujiu.ro.

LOT U13 M CSM TÂRGU JIU: Tudor Crîngulescu, Flavius Lupulescu, David Marin, Alexandru Folcuţi, Horia Sgondea, David Badea, Boris Făiniș, Ianis Trăistaru, Radu Pescaru, Darius Deaconescu, Andrei Popescu, Răzvan Ion. Antrenor: Toma Dorin Popescu.

Sala Colegiului Naţional ,,Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu a fost gazda Turneului 2 din Grupa B a Campionatului Național U13 Feminin. Gorjencele și-au respectat proprii suporteri și au câștigat două dintre cele trei confruntări. Au trecut de ABC Leii Bucureşti (51-36) și CSM Constanţa (75-31), dar au pierdut dramatic meciul cu liderul ACS Genial Baschet 22 Bucureşti, scor 52-53.

,,Am reușit să câștigăm două meciuri la acest turneu, iar în ultima zi am pierdut, la mare luptă, după o repriză de prelungiri, la un punct cu liderul grupei, după ce la București pierdusem la o diferență categorică. Sunt mulțumit de atitudinea pe care au avut-o fetele la acest turneu și pentru faptul ca am reușit calificarea la Turneul Semifinal. S-a văzut o schimbare în bine față de turneul precedent și asta îmi dă speranță pentru viitor”, a apreciat Laurențiu Răuț.

CSM Târgu Jiu U13: Alexia Drăgușin, Arina Dragotescu, Alexandra Măda, Raluca Ciuvăț, Andreea Țîrcă, Anais Gîrjoabă, Ilaria Nassif, Silvia Bădoi, Ana Maria Besoi, Ranya Graure, Maria Petria, Sophia Paraschiv. Antrenor: Laurențiu Răuț.

Cătălin Pasăre