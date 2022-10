Bărbatul mort în Defileu venise în țară pentru pomana mamei sale!

Noi detalii ies la iveală în cazul morții șocante a bărbatului de 56 de ani din Giurgiu, lovit duminică de o piatră desprinsă de pe un versant în Defileul Jiului, în timp ce acesta conducea mașina personală. Victima era în țară de puțin timp și se pregătea să îi facă pomana de doi ani mamei sale, duminică fiind într-un pelerinaj pe la mănăstirea Prislop. Bărbatul fusese împreună cu soția sa, Mihaela, cu sora și soțul acesteia, la mormântul lui Arsenie Bocă. Acesta are familia stabilită în Spania, unde a lucrat de mai bine de 20 de ani.

Cele întâmplate duminică au revoltat-o pe soția celui decedat care a mărturisit că în acest an a mai avut parte de două decese în familie. Femeia a spus că în Spania astfel de incidente nu au loc pentru că autoritățile iau din timp măsuri pentru a le preveni. „În Spania mă simt mult mai în siguranță pentru că acolo nu se întâmplă așa ceva. Aici nu și se și vede. Am venit din Spania ca să îmi pierd bărbatul aici, la mine în țară? Aici am venit să murim? Unde sunt banii pentru protecțiile de pe margine. În toate țările găsești plase de protecție, doar la noi nu se poate. Chiar citisem undeva că acum câteva luni a mai fost cineva lovit tot așa de o piatră, tot la noi în România. Veni aici să murim. Am zis să venim să vedem țara, că e frumoasă, dar uite că murim pentru că guvernanții nu fac pentru noi nimic, fac pentru ei și ai lor! Noi am venit vineri din Spania că soțul trebuie să facă pomana de doi ani pentru maică-să. Am zis să vedem și noi mormântul lui Arsenie Boca și apoi să ne ducem acasă, dar cum ne mai ducem noi acasă, în coșgiuc? Am plecat 4 și ne întoarcem 3? Pentru ce? Anul ăsta am avut trei decese în familie. La începutul lui februarie a murit tata, apoi pe 27 februarie a murit fratele meu, în Spania, avea 54 de ani, iar acum a murit soțul. Cât să mai suport și eu? Credeți că voi mai putea fi vreodată om?”, a întrebat retoric, cu lacrimi în ochi, soția celui decedat. Femeia se afla pe bancheta din spate a mașinii, pe locul din dreapta, în fața ei, pe scaunul din dreapta, stând soțul surorii sale. Acesta a mărturisit că și-a văzut moartea cu ochii când a intrat bolovanul prin parbrizul mașinii. „Eram în mers și a venit pietroiul fix pe mașină. A spart parbrizul și a rupt volanul, după care l-a lovit pe cumnatul meu în plin. E de neconceput așa ceva. Eu eram pe scaunul din dreapta, m-am speriat, dar am scăpat”, a mărturisit cumnatul celui decedat. Și el celelalte două femei din autoturism au tras o sperietură groaznică, dar nu au fost răniți, deși mașina scăpată de sub control, în urma impactului, s-a izbit de stânca aflată pe partea dreaptă a șoselei. Șoferii care au văzut cele întâmplate au fost și ei șocați și au declarat că de acum încolo vor merge cu mare teamă prin Defileul Jiului. „Am permisul luat de un an de zile, trec pe aici de vreo două ori pe lună cel puțin. Merg de la Petroșani la Târgu Jiu, am soția și fetița în mașină. Doamne ferește de așa ceva că acum nici nu mai îmi vine să circul pe traeul ăsta, dar n-am pe unde altă variantă. Dacă nu pun plase peste tot cred că va fi dezastru”, spune un șofer, care nu uită că acum doi ani o femeie din Târgu-Jiu a trecut prin astfel de clipe de groază după ce o piatră, de dimensiuni mai mici, a lovit, de asemenea, parbrizul mașinii cu care circula. Dosarul respectiv a fost închis fără ca cineva să fie responsabil pentru cele întâmplate și, probabil, și acum „mortul va fi de vină”. În cazul de față polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs decesul șoferului de 56 de ani din Giurgiu. În urma celor întâmplate șefii de la București ai drumarilor au cerut verificări pe toate șoselele din țară în care există astfel de riscuri, fiind greu de crezut că în urma unor astfel de verificări vor fi îndepărtate toate potențialele pericole. În cazul din Defileul Jiului un angajat de la Drumuri care a mers pe versant pentru a vedea locul posibil de unde ar fi putut cădea bucata de stâncă a descoperit un arbore căzut. În zonă în ziua accidentului a fost cod galben de vânt puternic, vânt care ar fi putut pune la pământ un astfel de arbore care, prin cădere, să disloce bucata de piatră ajunsă apoi pe autoturismul implicat în nenorocire. O variantă de lucru o reprezintă și posibilitatea ca vreun animal sălbatic să fi trecut prin zonă și să fi dislocat bucata de stâncă, fiind puțin probabil ca vreodată să se afle cu exactitate ce s-a întâmplat. Cazul de duminică a adus aminte și de incidentul de acum câțiva ani de la Peștera Polovragi, când mama Monicăi Gabor a murit tot după ce a fost lovită de o piatră căzută de pe versanți. Ulterior au fost și alte incidente de acest gen, soldate doar cu rănirea celor atinși de pietre, riscurile în astfel de zone rămânând ridicate pentru producerea unor astfel de nenorociri.

Gelu Ionescu