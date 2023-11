Bărbat din Târgu Jiu, testat pozitiv la drugtest

„La data de 1 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu – Biroul Rutier au depistat în trafic și oprit pentru control, un bărbat, de 36 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe Calea București, din municipiu. În urma testării cu aparatul drugtest, a rezultat faptul că bărbatul s-ar afla sub influența substanțelor psihoactive, fiind condus la spital în vederea recoltării de probe biologice de sânge. În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice, de către o persoană aflată sub influenţa substanțelor psihoactive”, au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.