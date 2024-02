Bărbat de 84 de ani, prins beat la volan

Un gorjean în vârstă de 84 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit în trafic de polițiști, iar aceștia au constatat că șoferul consumase alcool înainte de a se urca la volan.

„La data de 5 februarie 2024, polițiști din cadrse ul Poliției Orașului Târgu Cărbunești au identificat în trafic un bărbat, în vârstă de 84 de ani, din sat Ștefănești, în timp ce conducea un autoturism pe strada Duțești din localitate, fiind sub influența alcoolului cu o concentrație de 0,65 mg/litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus de polițiști la spital, în vederea recoltării de mostre biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, au anunțat reprezentanții IPJ Gorj.