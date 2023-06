Bancu cere transferuri: ,,Au plecat mulţi jucători şi nu au prea venit”

După 7 luni de inactivitate, Nicușor Bancu se întoarce pe gazon. Căpitanul Universității Craiova arde de nerăbdare să revină în acțiune. Marți, Universitatea Craiova a efectuat vizita medicală. Internaționalul român a vorbit despre concurența cu Basilio Ndong, unul dintre transferurile reușite ale Științei din perioada de iarnă, dar și despre ,,reunirea” cu Alex Mitriță. Evident, fundașul Universității își dorește mai mulți jucători de valoare la club. „Sunt bine, am început să fac antrenamente cu băieţii, mai fac şi separat, pregătirea este din ce în ce mai grea, lucrăm intens şi sper ca la începutul campionatului să fim în formă maximă. Mi-e dor şi de meciurile amicale, numai să joc odată, sunt 7 luni de când sunt accidentat şi îmi doresc să fiu pe teren. Sunt şanse să încep sezonul pe teren, dar nu ştiu cât de mari, să vedem ce va fi şi în cantonament, să fiu bine cu piciorul şi sper să fiu apt sută la sută, dar nu promit nimic. Va fi o concurenţă bună cu Ndong, benefică pentru orice club, mă bucur că a jucat bine cât am lipsit eu, şi-a făcut datoria. Eu sper să jucăm amândoi, dacă se poate, dacă nu, cel mai bun să fie titular. Am avut tot timpul concurenţă, Vătăjelu a fost cel puţin la fel de bun ca Ndong, dacă nu chiar mai bun, şi nu a fost nicio problemă să joc. Important e să fie concurenţă. Am vorbit cu Mitriţă înainte să vină, să refacem banda stângă. Din păcate, au plecat mulţi jucători şi nu au prea venit, sperăm să mai fie aduşi alţii, fiindcă sunt mulţi copii acum la antrenament şi se vede că nu este bine, că nu ne putem creşte nivelul de joc. Nu mai vreau să zic nimic de obiective, sper să fie anul nostru, cu venirea lui Mitriţă şi revenirea mea sper să fim acolo sus. Nu mai vreau să găsim scuze iar pe final de sezon. Am văzut meciul naţionalei, dacă voi fi bine la Craiova, mă gândesc şi la naţională”, a spus Bancu.Lotul Universităţii Craiova va pleca într-un stagiu de pregătire în Bulgaria, la Bansko, până pe 6 iulie.

Vladimir Screciu, Alexandru Işfan, Jovan Markovic și Alexandru Cîmpanu se află la lotul naţional de tineret, care va participa la Campionatul European, iar Basilio Ndong şi Gjoko Zajkov vor avea câteva zile de pauză, după ce au fost la loturile naţionale.

Bogdan Mitrea, Rivaldinho, Valerică Găman, Ionuț Vînă, Sergiu Hanca, Ivan Martic şi Bogdan Vătăjelu sunt fotbaliștii care au plecat de la echipă.

Cătălin Pasăre