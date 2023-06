Băluță, prezentat la FCSB

Fostul căpitan al Universității Craiova, Alexandru Băluță (29 de ani), a semnat cu FCSB. Mutarea, anunțată acum câteva zile, a fost oficializată luni dimineața. Legitimarea mijlocașului a iscat o întreagă tevatură. Mihai Rotaru, finanțatorul din Bănie, a declarat că Băluță a ales FCSB, deși i-a pus aceeași ofertă pe masă. Băluță era considerat unul dintre simbolurile trupei doljene de la reînființarea secției de fotbal. Ultima oară la Akademia Pușkaș, olteanul a declarat că între ofertele primite de la cele două cluburi nu a existat termen de comparație. ,,Din moment ce m-am născut în Craiova, am crescut în spiritul ăla și am ținut cu Craiova. În primul rând, vreau să clarific lucrurile. Nu a existat niciun echilibru între oferta de aici și oferta de la Craiova. Nici din punct de vedere financiar, nici din punct de vedere al efortului, mai ales ca am fost căpitanul Craiovei. Am simțit că am fost dorit aici. Oamenii au fost serioși cu mine încă de la început”, a spus Băluță, la conferința de presă. Potrivit presei centrale, Becali i-a oferit lui Băluță un bonus de instalare în valoare de 100.000 de euro și un salariu lunar de 20.000 de euro, iar fotbalistul a acceptat. Mijlocașul revine în România după cinci ani în care a evoluat la Slavia Praga, Slovan Liberec și Akademia Pușkaș.

Cătălin Pasăre