Bălăeț nu intră în panică după înfrângerile de la seniori

Directorul de la CSM Târgu Jiu, Robert Bălăeț, este încrezător că principalele echipe ale entității sportive se vor descurca mult mai bine în perioada următoare. Handbalistele senioare au avut evoluții încurajatoare în debutul campionatului, în fața unor formații cu bugete mult mai mari. Totuși, elevele lui Liviu Andrieș au pierdut dramatic confruntarea cu CSM Slatina, iar înfrângerea, suferită în ultima secundă, trebuie ,,reparată” în această rundă, când la Târgu-Jiu vine CS Măgura Cisnădie. Conducătorul clubului gorjean știe că handbalistele trebuie să rămână concentrate permanent pentru a se menține în Liga Florilor. ,,După un început foarte bun a urmat o serie de eșecuri, majoritatea dintre ele prevăzute de noi, însă ultimul joc, cel disputat cu Slatina, a fost ca un duș rece. Probabil, ne-am luat-o în cap, am crezut că o să câștigăm foarte ușor și sportul te pedepsește. Deocamdată, suntem ok. Nu avem foarte mult timp să fim supărați, pentru că urmează un meci cu Măgura Cisnădie, în care sper să ne recuperăm punctele pierdute cu Slatina. O victorie aici ar fi un bonus. Ştiam de la început că toate meciurile o să fie infernale, pornim cu șansa a doua, pentru că suntem o echipă nou-promovată cu un buget foarte mic și nu trebuie să lăsăm niciodată piciorul de pe accelerație. Toți vin să câștige aici, la Târgu-Jiu. În mintea lor, pleacă cu cele trei puncte, dar nu o să fie așa. Suntem o echipă puternică! A fost un moment de slăbiciune și fetele o să treacă, împreună cu antrenorii, peste acest duș rece. Nu o să fim ciuca bătăilor. Au fost campionate în care nimeni nu a obținut nicio victorie. Suntem o echipă mică, dar sunt convins că o să scăpăm de retrogradare”, a precizat Bălăeț. Fostul pandur a vorbit și despre debutul ezitant de la baschet. Trupa lui Claudiu Alionescu încă se caută, înregistrând trei înfrângeri consecutive în primele trei partide. Antrenorul gorjean are timp să mai îndrepte lucrurile, deoarece următorul meci este programat pe 15 octombrie, împotriva Rapidului. ,,Baschetul a început mai greoi, jucătorii au venit foarte târziu. Şi acolo, am certitudinea că nu vom retrograda și ne vom reveni în cel mai scurt timp. Şi sezonul trecut am pornit cu șase înfrângeri la rând. Acesta este programul, unul foarte greu. Acum, la Târgu -Jiu o să vină Rapidul. Nu are rost să vă mai zic că un singur jucător de acolo câștigă cât toată echipa noastră la un loc. Trebuie să vedem și aceste aspecte înainte de a blama sau a contesta rezultatele acestei echipe. Am încredere mare în jucători și sunt convins că ne vom îndeplini obiectivele. Trebuie să avem răbdare, să nu facem caz din orice victorie sau înfrângere, și să învățăm tot timpul, iar, la sfârșit, când vom trage linie, să ne situăm în același loc în care ne situăm acum”, a mai spus Bălăeț. CSM Târgu Jiu a anunțat, în această săptămână, că a semnat un contract cu fundașul american Xavier Cannefax (33 de ani). Acesta ar putea debuta chiar în partida cu giuleștenii.

Cătălin Pasăre