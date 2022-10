Bălăeț crede că handbalistele mai pot obține minimum două succese până la finalul anului

Finalurile de joc din Liga Florilor îi țin în tensiune pe conducătorii de la CSM Târgu Jiu. Toate jocurile fetelor de acasă au fost decise în ultimele minute sau secunde, spre deliciul spectatorilor. Totuși, reprezentanții entității sportive trăiesc intens aceste jocuri, iar directorul Robert Bălăeț este pregătit și pentru alte meciuri pe muchie. Ultima confruntare din Sala Sporturilor a adus un succes mare, 29-28 cu Măgura Cisnădie, dar oficialul gorjean știe că sezonul este lung. ,,A fost un meci foarte greu, așa cum sunt toate. Am întâlnit o echipă de cupe europene, Măgura Cisnădie. A fost din nou un meci de infarct, pe final.

Am pierdut cu Slatina în ultima secundă, acum am câștigat. Probabil, o să mai avem parte de astfel de finaluri. Din fericire pentru spectatori, și din păcate pentru conducători, pentru că nu este un lucru plăcut să stai mereu în tensiune până în ultimele secunde.

Nu e bine pentru sănătate, dar totul e bine când se termină cu bine. Este meritul fetelor și al colectivului tehnic. Au luptat, au muncit pentru această victorie și le felicit foarte tare și mergem înainte pentru a ne îndeplini obiectivul. Trebuie să ținem capul plecat, ca până acum. Mai avem mult de muncă până acolo unde ne dorim noi să ajungem. Vreau să stăm liniștiți până la final, dar sunt convins că nu va fi așa, pentru că toate meciurile au o mare încărcătură”, a declarat Bălăeț. Bălăeț crede că echipa poate să obțină minimum două victorii până la finalul anului. CSM Târgu Jiu va mai juca, în 2022, cu HC Zalău, SCM Râmnicu Vâlcea, Universitatea Craiova, CS Minaur Baia Mare și CSM Galați.

,,Trebuie să acumulăm câteva victorii. Eu cred că, până la sfârșitul anului, vom mai obține cel puțin două. Fetele o să joace la victorie fiecare meci. Acum, avem meci la Zalău. Este un nou joc cu o încărcătură foarte mare. Sper ca fetele să fie echilibrate și să evolueze așa cum știu că pot să o facă. Putem câștiga orice meci, indiferent de adversarul cu care jucăm”. Partidele cu Vâlcea și Baia Mare se joacă acasă.

Cătălin Pasăre