Baiaram și masca ,,norocoasă”, acum sub ,,tricolor”: ,,Poate m-a ajutat să-mi dau drumul la joc“

Jucătorul Universității Craiova, Ştefan Baiaram, se află într-o formă foarte bună. Bairam a marcat constant pentru olteni în 2024, iar ultimele două reușite, cu FCU și CFR Cluj, au adus victorii pentru echipa lui Ivaylo Petev. Baiaram a dat aceste goluri cu capul, deși este nevoit să joace cu o mască de protecție. Mijlocașul doljenilor s-a accidentat în meciul cu Rapid, când a suferit o fractură de piramidă nazală. „În prima fază nu credeam că mi-am spart nasul, dar am avut fractură de piramidă nazală. Iar când am ajuns la spital mi s-a spus că trebuie să joc cu această mască de carbon. La început e dificil, pentru că nu vezi foarte bine tot terenul, nu poţi să te orientezi, aşa că mi-a luat ceva timp. Trebuie să o port la toate antrenamentele şi la meciuri pe o perioadă nedeterminată. De când o port chiar am reuşit să înscriu două goluri cu capul. Poate masca asta m-a ajutat să-mi dau drumul la joc“, a precizat Ştefan Baiaram pentru frf.tv. Echipa naţionala de tineret a României, din care Baiaram face parte, întâlneşte selecţionata similară a Armeniei, marți, 26 martie, de la ora 13.00, pe „Armavir Stadium“, într-o partidă contând pentru Grupa E a preliminariilor CE U21 din 2025. Un succes îi duce pe tricolori pe prima poziție din grupă. „Nu ne gândim că Armenia e pe ultimul loc. Este o deplasare lungă, foarte dificilă. Întâlnim un adversar foarte bun, dar mergem acolo să câştigăm cele trei puncte şi să urcăm pe primul loc. Ăsta e obiectivul nostru. Eu sper să înscriu, să dau pasă de gol, să îmi ajut echipa, important e să ne întoarcem victorioşi din Armenia. Grupa este foarte dificilă, fiecare echipă poate încurca pe oricine. Noi sperăm să o ţinem ca şi până acum. Am luat-o pe un drum bun şi sper să câştigăm în continuare. Unitatea grupului este principalul atu al nostru“, a mai spus decarul Craiovei.

Cătălin Pasăre