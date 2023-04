AUDIO| Scandal la Casa de Pensii! Unui energetician i s-a REFUZAT dosarul de pensionare pe Legea 197

Energeticianul Florin Cimpoieru, vicepreședintele Sindicatului Termo Energia Craiova II, a fost astăzi la casa de pensii pentru a-și depune dosarul de pensie în baza Legii 197, dar i s-a aruncat dosarul în față!

Reamintim faptul că acesta este unul dintre protestatarii CE Oltenia care a fost în stradă, și la Craiova și la Târgu Jiu, cerând aplicarea Legii 197, alături de Manu Tomescu și salariați din minerit și energie.

În numeroase rânduri, angajații caselor de pensii au refuzat aceste zeci de dosare, pe bandă rulantă, având ordin de partid, atenție, în instituțiile statului – acolo unde ar trebui să domnească legea si nu directivele politrucilor – să blocheze aplicarea Legii 197.

Abuzurile continuă

Bineînțeles, angajata statului de la Casa de Pensii Dolj, i-a refuzat dosarul lui Florin Cimpoieru, spunând că nu poate să i-l primească înainte de motivarea ICCj. Amintim că Înalta Curte a recunoscut Legea 197 ca fiind corectă și aplicabilă, printr-o decizie din luna martie. Angajata casei de pensii aproape că i-a aruncat dosarul în față. Apoi, văzând că nu are încotro, a găsit un alt motiv pentru a nu primi dosarul de pensionare și i-a spus: ”Nu pot să primesc dosarul așa…”, motivând că filele nu sunt prinse în dosar.

Florin Cimpoieru a fost nevoit să se reîntoarcă la Casa de Pensii Dolj, după ce s-a conformat noilor cerințe.

Florin Cimpoieru: ”În final, după ce am asezat si prins in dosar actele, a fost foarte amabilă. Dintr-o dată …s-a putut!

Deciziile ticaloase, nefericite ale politicului care pun oamenii pe drumuri, creează conflicte artificiale între cetățenii fără nicio vină ( salariati cu drepturi legitime versus angajati la stat puși să facă abuzuri,ilegalități de frica șefilor pusi politic).

Prin ceea ce am facut , dincolo de faptul că mi-am obținut un drept legitim, chiar dacă prin amenintari cu presa și procuratura, i-am ,, oferit” acelei doamne un alibi în fața șefilor care, cu siguranță o vor trage la răspundere.

Ticăloșia și agresivitatea acestor politruci nu are margini. Își apără bugetul ( ca și cum ar fi al lor, personal) în fața muncitorilor onești și care au contribuit prin muncă grea 35-40 de ani la bugetul de pensii, pentru pensiile lor speciale, pentru cheltuielile uriașe făcute de partide, de administrația locală și centrală.O să ajungem să ne batem între noi ? O să pună, în final, jandarmii și trupele speciale atât de bine dotate și plătite să ne bată? Sunt convins că, dacă va fi nevoie, vor face chiar si mai mult!”, a mai spus liderul.

Episodul a fost cu scandal, Florin Cimpoieru spunând că va chema poliția, presa și procuratura în fața unui asemenea abuz, după cum veți putea auzi din înregistrarea de mai jos.