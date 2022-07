Atac la siguranța națională! USR sabotează Sistemul Energetic Național

Scandalul din Gorj se extinde și în presa centrală. Este vorba de intervenția complet inoportună și, mai ales, aservită intereselor străine țării noastre, cu descinderea fostului șef al Gărzii Naționale de Mediu, Octavia Berceanu, la cariera CEO, Roșia, cea mai mare din țară.

Bineînțeles, acțiunea useristului nu a trecut neobservată de ziarul Național. ro.. Astfel, publicația îi dedică un material amplu, scriind despre ceea ce se întâmplă în județ, în aceste zile:

,,Octavian Berceanu, candidat la șefia USR, a sunat la 112 și a cerut Poliției să închidă cariera minieră Roșia, cea mai mare carieră pe lignit din țară, care alimentează cu cărbune termocentralele Turceni și Rovinari. Berceanu a invocat o hotărâre de suspendare a avizului de mediu emisă de tribunalul București, la plângerea Asociației Bankwatch România, finanțată de Ministerul Mediului din Germania.” Candidatul la șefia USR, Octavian Berceanu, s-a dus personal la cariera minieră Roșia, din Gorj, pentru a se asigura că aceasta se închide, punând astfel în pericol sistemul energetic național. Cariera este cea mai mare din România și exploatează lignit la suprafață, fiind vitală pentru funcționarea Complexului Energetic Oltenia. Cu o sincronizare absolut suspectă, Berceanu s-a dus în Gorj să ceară poliției închiderea carierei exact în ziua în care Guvernul a decis prelungirea funcționării termocentralelor pe cărbune, deși decizia Tribunalului București fusese emisă cu trei zile în urmă. ,,Sunt la Cariera Roșia din Gorj căreia, in urma deciziei Tribunalului Bucuresti din 17.06.2022, i-a fost suspendata activitatea cu titlul executoriu. Am chemat politia pentru constatarea faptei de continuare a activității contrar deciziei, faptă care constituie infracțiune. Cu alte cuvinte, această carieră nu mai trebuie să funcționeze deoarece nu mai are acord de mediu”, a scris pe facebook Octavian Berceanu. Plângerea împotriva carierei miniere Roșia fusese făcută de Asociația Bankwatch România, finanțată de Ministerul Mediului din Germania, în condițiile în care Germania își redeschide termocentralele pe cărbune și exploatările miniere. Postarea lui Octavian Berceanu a fost urmată de un val de indignare a românilor, care l-au acuzat pe acesta de trădare națională. ,,Ar trebui să anunți poliția și alte organe de control ale statului român pentru a denunța jaful din Sistemul Energetic Național, jaf ce a făcut din România o țară care nu își mai poate susține consumul energetic național, cu propriile capacități de producție! Dacă tu, ca politician român, faci politică împotriva intereselor acestei națiuni, eu te consider un trădător de neam și de țară”, se arată într-unul dintre comentarii.

Atac la siguranța națională

Nicolae Ivănuși, coordonator al Alternativei pentru Demnitatea Națională din Gorj, ne spune că se luptă cu aceste ONG-uri de patru ani și că nimeni nu ia nicio măsură împotriva lor.

,,Octavian Berceanu s-a lăudat cu un genocid economic, care este în curs. Sub umbrela asta, de așa-zișiactiviști de mediu, niște inși au tocat economic efectiv tot ce înseamnă producția energetică și nu numai. Au venit în plină criză energetică, în condițiile în care toată lumea încearcă să-și consolideze și să-și securizeze producția autohtonă, și au strivit nonșalant resursele naționale. Cărbunele este la suprafață și se exploatează fără afectarea serioasă a mediului, cum face și Germania. Când vreodată își permite o organizație din aceasta să se ducă în Germania să atace în instanță activitatea unei mine și instanța să-i dea și câștig de cauză?

Pentru că discutăm de siguranță națională. În Polonia i-au tăvălit de nu s-au văzut, în Ungaria nu deschid gura, numai în România își permit și ne nimicesc. Dar ne nimicesc cu acordul sistemului”, ne-a precizat Nicolae Ivănuși, coordonatorul Alternativei pentru Demnitatea Națională din Gorj.

În război cu ONG-urile

Cărbunele din cariera Roșia vine direct pe bandă până la termocentrala Complexului Energetic Oltenia, nefiind nevoie de transport pe calea ferată. Sindicaliștii de la Cartel Alfa Gorj ne spun că Bankwatch și Greenpeace intentează procese pe bandă rulantă împotriva carierelor din Gorj. ,,Complexul Energetic Oltenia ajunsese pe locul doi la producția de energie electrică, începusem să producem 1.800 MW-1.900 MW, iar acum se sistează activitatea. Închizând cea mai mare carieră pe lignit din Oltenia, înseamnă că se pune cruce la CEO”, ne-a declarat Alin Munteanu, președintele Cartel Alfa Gorj, citat de ziarul Național.ro.

M.C.H.