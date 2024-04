Atac al urșilor la Polovragi! Animale omorâte, oameni speriați!

Localnicii din Polovragi au trecut prin clipe de groază în noaptea de marți spre miercuri după ce o ursoaică și doi pui au atacat o gospodărie de la marginea localității.

Sălbăticiunile au omorât și rănit șapte capre, cel mai grav fiind că au au băgat spaima în oameni. Nici zgomotele sirenelor jandarmilor, nici petardele și, în general, niciun zgomot mai puternic nu a dus la îndepărtarea urșilor, semn că acestora le era foame și trebuiau neapărat să își procure hrană. Un tânăr a fost cel care a zărit urșii la gospodăria unui vecin de-al său și a dat alarma, chiar dacă era trecut de miezul nopții și toată lumea dormea dusă. „Nu îmi era somn și ieșisem la o țigară, când au început animalele să țipe. Caprele făceau gălăgie și mi-am dat seama că e ceva, iar când m-am uitat am văzut ursul. Sărise gardul dinspre pădure și se apropia de capre. Atunci l-am sunat pe vecinul și i-am spus că trebuie să vină neapărat la animale”, a spus localnicul. Proprietarul animalelor, Dănuț Văduva, a venit îngrozit la capre, mai ales că are casa în aceiași gospodărie și se gândește că ursoaica ar fi putut veni direct peste el în locuință. „A fost ceva cumplit pentru că dacă a venit aici la grajd putea să intre și în casă peste noi. Când am venit aici l-am gonit un pic, s-a dus spre pădure, dar a revenit. E clar că era flămândă, și ea, și puii. A revenit de nenumărate ori. Noi am stat aici toată noaptea, chiar dacă a plouat, iar ursoaica a revenit de nu mai știu câte ori. A omorât sau a rănit grav vreo șapte. Toate caprele erau de rasă, dădeau și peste 2 litri de lapte pe zi”, spune proprietarul.

Imediat cum s-a dat alarma la 112, oamenii au primit mesaj RO-Alert prin care erau informați de prezența sălbăticiunilor în localitatea lor. Și ieri după amiază ursoaica a fost văzută din nou, iar localnicii au primit un alt mesaj RO-Alert prin care erau sfătuiți să se pună la adăpost. Primarul Gheorghe Epure a stat, prin ploaie, toată noaptea alături de jandarmii care au venit să ajute la îndepărtarea ursoaicei și a puilor săi. „Nu s-au speriat nici de petarde, nici de sirena de la mașina jandarmilor. Ideea e că la 20 – 30 de minute reveneau aici, dar reveneau din locuri diferite. Fiind întuneric și fiind și ploaie, noi nu îi vedeam decât când erau foarte aproape. Am pus mașini cu farurile pe axul drumului ca să nu se apropie, am orientat una și spre pădure, pe unde a dat atacul prima dată, au avut și oamenii de aici un proiector, jandarmii aveau lanterne puternice, dar urșii tot veneau. Eu am plecat cu mașina după un pui care mergea pe mijlocul drumului și după câteva sute de metri i-am pierdut urma în pădure, dar a reapărut apoi. Vă spun că doar când au fost loviți cu pietre am reușit să îi punem pe fugă și să îi facem să nu mai revină, dar asta a fost spre dimineață. Grav mi se pare că erau agresivi și erau obișnuiți cu oamenii, ceea ce înseamnă că erau obișnuiți cu mediul acesta, cu locuințe cu oameni, altfel spus cred că sunt relocați. Nu cred că încape discuție aici pentru că noi nu am avut astfel de probleme aici. Dacă nu erau caprele și intrau direct peste oameni în case, cum au mai fost situații în țară, ce s-ar fi putut întâmpla și cine era tras la răspundere? Și, și mai grav mi se pare că firma de pază știa de relocările de animale din zonă, dar noi nu. Iar agenții de pază nu aveau cu ei nicio armă cu care să intervină în cazul unui pericol iminent. Nu e posibil așa ceva”, declară edilul din Polovragi. Acesta spune că a dat dispoziție ca, în cazul în care apare ursoaica, să fie împușcată, legea dându-i voie reprezentantului autorității locale să ia o astfel de decizie.

Deocamdată, ieri erau așteptați la fața locului reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare, precum și prefectul Virgil Drăgușin pentru a evalua situația.

În privința unor eventuale despăgubiri, primarul spune că lucrurile sunt un pic mai complicate pentru că animalele omorâte nu erau crotaliate pentru a fi în evidențele DSV Gorj. „Vom găsi o modalitate de a-i despăgubi pe proprietari pentru că sunt niște tineri pe care îi știu de mici ca fiind pasionați de creșterea animalelor. E păcat de munca și de eforturile făcute pentru a crește aceste capre, care, din ce am înțeles, sunt de rasă și costă un pic mai mult. Voi face chiar apel la oamenii din comună să facem chetă și să strângem bani pentru a ajuta, dacă e nevoie, așa cum am mai făcut și cu alte ocazii, când polovrăgenii au demonstrat că sunt alături de cei aflați în suferință”, a mai menționat edilul Gheorghe Epure.

Acum, toți cei care locuiesc în zona în care și-a făcut apariția ursoaica stau cu teamă și speră ca în nopțile următoare să nu se trezească cu ea în casă. „Acum au ieșit din hibernare și, probabil, sus la munte nu au ce să mănânce că încă nu au urcat oamenii cu vitele și cu caprele, și de aceea caută hrană aici în sat. Vă dați seama că toți stăm cu teamă pentru că dacă a putut să vină de mai multe ori într-o noapte ca să ia din capre, cu oamenii pe stradă, păi când nu va fi nimeni noaptea pe aici poate să intre pe oriunde dorește. Ne este frică, da, mai ales că avem copii mici. Dacă se întâlnește cu unul pe drum, cine și cum îl mai scapă? Nici nu vreau să mă gândesc la ce poate fi mai rău”, a spus o localnică.

Gelu Ionescu