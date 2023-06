Angajatori amendați de ITM Gorj

Inspectorii de muncă din Gorj au efectuat, în perioada 19-23 iunie, un număr de 45 de controale care au vizat atât domeniul relațiilor de muncă, cât și domeniul securității și sănătății în muncă.

Au fost aplicate 38 de sancțiuni contravenționale în valoare de 273.000 lei, dintre care 100.000 lei pentru nerespectarea legislației în vigoare privind munca nedeclarată.

Pentru neconformitățile constatate în urma controalelor, inspectorii de muncă au dispus 99 măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate.

Un angajator cu sediul social în județul Dolj, având domeniu de activitate lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, a fost sancționat cu suma de 60.000 de lei, pentru folosirea în activitate a trei persoane pentru care nu avea încheiate în prealabil contracte individuale de muncă. Angajatorul în cauză a fost depistat pe raza municipiului Târgu Jiu.

Alți doi angajatori, având domenii de activitate extracția cărbunelui inferior și lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, au fost sancționați cu suma de 40.000 lei pentru primirea la muncă a două persoane pentru care nu aveau încheiate în prealabil contracte individuale de muncă. Angajatorii în cauză au fost depistați în municipiul Motru și în comuna Cătunele.

George Octavian Romanescu, Inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj: „Atragem atenția angajatorilor din domeniul restaurantelor, respectiv cei care organizează diverse evenimente (nunți, botezuri, aniversări etc.) și folosesc în activitate persoane fără a le încheia contracte individuale de muncă sub pretextul că aceștia sunt zilieri, faptul că prestarea activității de către respectivele persoane trebuie să se efectueze în baza unor contracte individuale de muncă. Activitatea desfășurată de către aceștia nu are caracter ocazional (activitate care se desfășoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental) așa cum este definită de Legea 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii riscând amenzi de până la 200.000 lei.”