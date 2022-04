Angajații CEO și-au suspendat protestele la sfârșitul săptămânii trecute. Ei se află în stradă, pentru recunoașterea condițiilor speciale de muncă, din februarie anul trecut.

Manu Tomescu a făcut anunțul pe pagina sa de socializare, declarând că angajații din alte județe au primit câștig în instanță iar pentru lei, Legea 197/2021 este aplicabilă. Liderul sindical din cadrul Sindicatului Energia Rovinari: ,,A fost ultima zi de protest din această lună, protest făcut împotriva ABUZULUI Guvernului României prin care refuză să aplice în totalitate legea 197/2021, o lege clară și constituțională pe care judecătorii din Hunedoara, Suceava și Mehedinți au dat decizii de aplicare chiar începând din data de 19 august 2021!”.

Așteaptă să vadă efectele modificărilor aduse legii

Manu Tomescu mai spune: ,,Deoarece noua modificare legislativă a fost promulgată de Președintele României (legea 74/2021), prin care liderii politici de la putere împreună cu majoritatea președinților de sindicate și federații din C.E.Oltenia au promis că au rezolvat această problemă pentru care noi am protestat timp de peste un an, iar majoritatea colegilor noștri cred în această promisiune, dar luând în considerare și sărbătorile din perioada următoare, noi protestatarii din Piața Prefecturii Târgu-Jiu, Motru și Craiova, am hotărât să SUSPENDĂM protestele, cel puțin pentru luna viitoare (aprilie 2022). Așteptăm să vedem cum vor fi soluționate dosare de pensionare de către casele de pensii, pe promisiunile făcute cu această nouă modificare (legea 74/2022), și în funcție de cum vor fi soluționate dosarele de pensionare ale minerilor și energeticienilor din C.E.Oltenia, noi protestatarii din Piața Prefecturii Târgu-Jiu, Motru și Craiova, vom hotărâ împreună ce vom face în continuare. După 13 luni de proteste și acțiuni continue făcute de puținii mineri și energeticieni, în ceea mai mare perioadă de timp chiar și fără sprijinul majorității președinților de sindicate și federații, personal sper și îmi doresc ca acest GENOCID SOCIAL să fie oprit prin aplicarea în totalitate a legii 197/2021, prin noua modificare/completare adusă de legea 74/2022, iar minerii și energeticienii din C.E.Oltenia să se poată pensiona conform prevederilor acestor legi! Dar dacă Guvernul României prin funcționarii de la Ministerul Muncii și Casa Națională de Pensii va refuza în continuare aplicarea în totalitate prevederilor legii 197/2021, atunci va trebui să ieșim din nou în stradă și împreună să luptăm împotriva acestui ABUZ!”, a încheiat liderul.

M.C.H.