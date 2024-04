Angajați CFR, prinși băuți la serviciu

Poliţiştii de la transporturi, în colaborare cu Autoritatea de Siguranţă Feroviară, au verificat cu etilotestul peste 900 de persoane cu atribuţii în siguranţa circulaţiei. La Gorj, un impiegat de mişcare şi un manevrant vagoane au fost prinşi băuţi la serviciu și s-au ales cu dosare penale. Verificările au avut loc în primul trimestru din acest an.

Astfel, la data de 20 ianuarie 2024, polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Gorj, în urma unui control efectuat, au depistat doi angajați CF, aflați în timpul serviciului, sub influența băuturilor alcoolice. S-a stabilit că persoanele în cauză sunt angajați în funcțiile de impiegat de mișcare și manevrant vagoane.

S-a procedat la testarea acestora cu aparatul din dotare, rezultatul fiind 0,18 mg/l alcool pur în aerul expirat, respectiv 0,14 mg/l alcool pur în aerul expirat. Aceștia au fost conduși la o unitate medicală, fiindu-le recoltate probe biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de prezența la serviciu sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În primul trimestru al acestui an, poliţiştii de la transporturi şi lucrătorii de la siguranţa feroviară, sprijiniţi de angajaţi feroviari, au făcut 332 de controale, au legitimat 1.104 persoane cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi au efectuat verificări în 219 unităţi de cale ferată şi 80 de trenuri.

În cadrul activităţilor preventive, au fost verificate cu etilotestul/alcoolscopul 925 de persoane cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi au fost verificaţi 101 mecanici de locomotivă.

Pe durata acţiunii, poliţiştii au constatat zece infracţiuni, fiind cercetate zece persoane, dintre care nouă persoane au fost depistate în flagrant delict, iar șapte au fost conduse la spital, în vederea prelevării probelor biologice de sânge.

I.I.