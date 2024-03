Angajări la Spitalul Județean. 68 de candidați pe patru posturi!

Peste 70 de candidați s-au înscris la concursurile organizate de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu pentru cele două posturi de registrator medical și alte două de spălătoreasă. Interesul este unul mare, pentru că nu s-a cerut vechime în muncă. În plus, salariile în sistemul sanitar au beneficiat de majorări în ultimul timp.

Concret, pentru ocuparea celor două posturi de spălătoreasă s-au înscris 32 de candidați, ale căror dosare au fost admise. Singura condiție a fost legată de studii, respectiv să fi terminat măcar opt clase. Salariul net este de circa 3.000 de lei. Proba scrisă are loc pe 25 martie, iar interviul, trei zile mai târziu. În schimb, pentru cele două posturi de registrator medical la Biroul Internări, au fost depuse 41 de dosare, însă cinci candidați au fost respinși fiindcă nu au îndeplinit condițiile de angajare. Aceștia nu au putut prezenta diploma care să ateste efectuarea unei specializări în domeniul informatică, respectiv un certificat de operator calculator sau un atestat profesional în specialitatea informatică. Posturile se adresează absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat. Proba scrisă va fi pe 26 martie, iar interviul pe 29 martie. Sunt declarați admiși la fiecare probă, candidații care obțin minimum 50 de puncte. La înscriere, candidaților li s-a solicitat certificat de integritate, care atestă că nu se află în baza de date a poliției cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor. În total, în acest an, Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu va scoate la concurs 31 posturi de medic, 14 posturi de asistenți medicali și infirmieri, un post de farmacist și 10 alte posturi (consilier juridic, muncitori, registratori medicali, îngrijitori curățenie etc). Toate aceste posturi au fost aprobate anul acesta și au fost solicitate prin Memorandumul din august 2023.

I.I.