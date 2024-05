Angajări la spitalul din Târgu-Cărbunești

Spitalul de Urgență Târgu-Cărbunești organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a patru posturi vacante de medic. Unitatea sanitară are nevoie de specialiști la oftalmologie, pediatrie și pentru laboratorul de radiologie si imagistică medicală. Candidații trebuie să prezinte copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de medic specialist/primar, precum și o copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs. În plus, medicii vor trebui să prezinte certificatele de cazier judiciar și de integritate comportamentală. Dosarele de concurs se depun la Spitalul de Urgență Târgu-Cărbunești, până la data de 7 iunie, ora 15.00. Proba scrisă are loc pe 18 iunie, iar proba practică/clinică, pe 21 iunie.

I.I.