Angajări la două spitale din Gorj

Două unități sanitare din județul Gorj fac angajări în această perioadă. Astfel, Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan” din Rovinari are nevoie de un muncitor necalificat la Blocul Alimentar. Pentru cei interesați de post trebuie spus că nu se cere vechime în muncă.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 28 martie, ora 16.00. Concursul are loc înainte de Paște. Pe 5 aprilie este proba scrisă, iar pe 10 aprilie, proba practică.

Un alt post este vacant la Spitalul de Urgență Târgu-Cărbunești. Aici este vacant un post de economist la Serviciul Contabilitate.

Peroanele cu studii superioare și vechime în specialitate de minim 6 ani sș 6 luni, care nu sunt la vârsta pensionării, își pot depune dosarele de concurs la biroul RUNOS al spitalului până pe data de 17 martie. Cuantumul taxei de concurs este de 100 lei și se achită la casieria unității.

Probele de concurs se vor desfășura la sediul spitalului. Proba scrisă are loc pe data de 24 martie, iar interviul pe 29 martie.

