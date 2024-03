Andrieș dă vina pe ofensivă pentru eșecul de la Buzău: ,,Aici s-a făcut diferența”

CSM Târgu Jiu a pierdut disputa din deplasare cu Gloria Buzău (26-22), contând pentru etapa a 18-a din Liga Florilor. Gorjencele și-au găsit greoi ritmul în debutul confruntării, dar au crescut în meci odată cu trecerea minutelor și puteau scoate un rezultat pozitiv cu mai multă concentrare. De altfel, antrenorul Liviu Andrieș a recunoscut că diferența s-a făcut la eficacitate. Vizitatoarele au irosit șanse bune în momente cheie, inclusiv trei aruncări de la șapte metri, iar rezultatul a fost o nouă înfrângere. Ana Ciolan a dat șase goluri pentru CSM, fiind cea mai bună marcatoare a gorjencelor. ,,Am început mai greu meciul, dar am revenit în două rânduri și ne-am apropiat la un gol de fiecare dată, dar greșelile pe faza ofensivă ne-au privat de un rezultat bun la Buzău. Am avut momente bune, în care am jucat de la egal la egal cu Buzăul, dar este foarte greu să poți câștiga un astfel de meci, în fața unei echipe cu un lot valoros și greu de învins pe teren propriu, atunci când ai atâtea ratări. Am avut 8 situații de 1 la 1 cu portarul și 3 lovituri de la 7 metri ratate. Cred că aici s-a făcut diferența. Trebuie să eliminăm aceste greșeli. Vom analiza și vom vedea ce trebuie făcut să eliminăm aceste sincope de pe faza ofensivă, pentru că ne așteaptă un meci foarte important. Trebuie să strângem rândurile, să ne mobilizăm și să câștigăm următorul meci”, a declarat Andrieș pentru site-ul oficial al clubului.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva(15 intervenții), Andreea Chetraru, Elena Marica Bercu – Bianca Ștefania Chiriță, Helena Paulo Simao Gilda, Alexandra Maria Frățilescu Gavrilă 5g, Andreea Mihart, Mirabela Coteț 1g, Ira Zinatullina 1g, Andreea Chiricuță 3g, Laura Moldovan 3g, Ana Maria Lopătaru, Florența Ilie 2g, Iuliia Andriichuk 1g, Ana Cătălina Ciolan 6g, Sabine Klimek. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Grigore Albici. Maseur: Petre Tocaru.

Etapa viitoare, CSM Târgu Jiu va juca pe teren propriu cu SCM U Craiova. Partida este programată pentru vineri, 15 martie, de la ora 17.30.

Cătălin Pasăre