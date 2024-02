Andrieș a răbufnit după ultimul meci european: ,,Handicapați, fără valoare, dar am reușit unele lucruri”

Antrenorul de la CSM Târgu Jiu, Liviu Andrieș, a avut un discurs tranșant după ultima confruntare europeană. Formația gorjeană a cedat la mare luptă meciul cu Motherson Mosonmagyarovari KC, contând pentru Grupa D din EHF European League Women, scor 20-22. Principalul gorjean a ținut să le reamintească unor contestatari că fetele sale au ajuns într-o competiție europeană din postura de nou-promovată, cu un buget mult inferior față de celelalte participante din Liga Florilor, și având în față adversari fruntași în campionatele din care fac parte. De asemenea, poate cea mai bună jucătoare din sezonul trecut, Angela Pușcaș, a suferit o accidentare teribilă, care o va ține luni bune departe de parchet. ,,Poate sunt puțin subiectiv, dar am auzit că a început să se vorbească cam urât despre ceea ce am făcut noi în această perioadă. Și mie îmi pare rău de toată munca pe care am depus-o până acum, împreună cu fetele, pentru că este o muncă asiduă, este o muncă pe care am dus-o neașteptat pentru toată lumea, ținând cont că noi suntem CSM Târgu Jiu, iar în această grupă de cupe europene am întâlnit echipe care sunt între primele două-trei în campionatele lor. Noi, echipa din Târgu Jiu, suntem pe locul 10 în campionatul din România. Nu mai vorbesc de bani, de toate celelalte care sunt legate, dar pentru tot ceea ce au făcut, fetele astea merită felicitări. Jos pălăria! Efectiv, am emoții pentru că nu mi se pare corect să se arunce cu pietre, să se dea cu buretele peste toată munca care o facem, să se spună că antrenorul este depășit și să se spună că fetele nu au valoare, să se spună că suntem vai de capul nostru, ținând cont de ceea ce am făcut. Nimeni nu realizează că, în doi ani de zile, am reușit să promovăm, să ne menținem în Liga Florilor, să jucăm o finală de Cupa României, să jucăm două meciuri în compania unei echipe din Suedia, să ne calificăm în grupele EHF European League, lucruri pe care multe echipe din liga noastră nu le-au reușit. Noi, așa “handicapați” cum suntem, fără valoare, am reușit acest lucruri. Țin să le mulțumesc celor care ne susțin, celor care sunt alături de noi și înțeleg acest fenomen”, a spus antrenorul gorjean. Andrieș și-a felicitat apoi jucătoarele pentru prestația din ultima partidă europeană, chiar dacă formația gorjeană a terminat fără puncte Grupa D.

,,Am avut o prestație bună, chiar foarte bună în anumite momente ale jocului. Într-adevăr, cu mici greșeli care, până la urmă, trebuie să spunem că sunt normale la nivelul la care la care suntem noi și la nivelul la care sunt aceste adversare de astăzi. Una peste alta, țin să le felicit pe fete pentru determinare, pentru atitudine”, a adăugat principalul echipei. Proaspăt convocată la echipa națională, Ana Ciolan, consideră că experiența din EHF va fi benefică pentru formația sa în perspectiva duelurilor decisive din Liga Florilor. ,,A fost un meci greu. Vreau să-mi felicit colegele pentru cum am luptat astăzi. Nu știu dacă e neapărat rezultatul corect, cred că meritam cel puțin un egal, dacă nu chiar o victorie la cum s-a legat echipa în jocul de astăzi. A fost o experiență extraordinar de frumoasă și cred că trebuie să rămânem cu lucrurile pozitive și lucrurile bune. Sunt convinsă că am învățat, fiecare, lucruri din aceste meciuri și o să demonstrăm asta în jocurile care urmează în campionatul României. Sunt extrem de încântată de convocare și sper din suflet să fac o treabă bună la echipa națională”, a declarat pivotul CSM-ului. Echipa gorjeană revine în campionat joi, 22 februarie, când va juca pe teren propriu cu Corona Brașov. Meciul se dispută la ora 18.00.

Cătălin Pasăre