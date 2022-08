Andrei Maioreanu: Cred că e cazul să privim cu atenție spre resursele noastre de energie

Nici până în prezent, România nu are o strategie energetică aprobată. Documentul se află încă la comisia de industrii din Camera Deputaților, după ce a trecut de Senat și a primit avizul celor mai importante comisii: juridică și de mediu.

Cu o strategie asumată și aprobată, România ar putea negocia ”apăsat” cu comisarii europeni privind energia pe bază de cărbune, mai ales că din exportator am devenit o țară care depinde de importurile de energie.

Fostul secretar de stat, Andrei Maioreanu precizează:

”România încă are nevoie de energia electrică produsă pe bază de cărbune! Oricât de ambițioase ar fi țintele asumate la nivel european, acestea trebuie armonizate cu posibilitățile fiecărui stat-membru. Avem nevoie de echilibru și înțelepciune. Când am plecat din funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei am lăsat în urmă un proiect de Strategie Energetică a României aflat în ultimul stadiu de dezbatere. Am acordat o atenție deosebită producției de energie pe bază de cărbune în Strategia Energetică a României, varianta realizată în 2019. Cărbunele este o resursă energetică primară de bază în componența mixului energetic din România. Este un combustibil strategic pentru securitatea energetică națională și regională. În perioadele meteo extreme, cărbunele stă la baza rezilienței alimentării cu energie și a bunei funcționări a Sistemului Energetic Național acoperind o treime din necesarul de energie electrică. Adoptarea Strategiei Energetice, dar și a Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice, prin lege, așa cum am propus eu, este soluția cea mai corectă pentru că permite integrarea tuturor opiniilor și asigură, prin vot, continuitate. Proiectul de lege modifică și completează Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 se află în Parlament. Cred că e cazul să fie privit cu mai multă atenție”, a mai spus acesta.