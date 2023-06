Andrei Ivan, gata să plece din nou din Bănie

Unul dintre cei mai buni jucători ai Universității Craiova din ultimele două sezoane, Andrei Ivan, este pregătit de o nouă experiență fotbalistică în afara țării. Atacantul în vârstă de 26 de ani este dezamăgit că nu a putut lua titlul alături de olteni și a sugerat că s-ar putea despărți de alb-albaștri în această vară. Totuși, pentru internaționalul român nu au venit oferte oficiale pe adresa clubului. Ivan a vorbit înainte de placarea în cantonament. „Ne-am reunit, am început foarte tare și am avut antrenamente foarte grele. Vom pleca în cantonament și sper să ne întoarcem mai puternici. Am fost șapte zile cu familia în vacanță, m-am întors și am trecut la treabă. Am suferit mult pentru că nu am putut să câștigam cu Sepsi, poate așa a vrut Dumnezeu să ne axăm mai mult pe campionat. Momentan nu știu nimic, nu mi-a venit nicio ofertă, dar sunt pregătit de orice. Nu este vorba de dorit, am 26 de ani și îmi doream să câștig titlul cu Universitatea, dar vom vedea care va fi viitorul meu. În fiecare an am vrut titlu, dar nu a fost să fie. Am pierdut cu echipele slab cotate și s-a văzut și în clasament”, spus Ivan.

Alexandru Mitriță este singura achiziție cu greutate făcută până acum de Universitatea Craiova. Andrei Ivan nu a apucat să joace cu ,,piticul atomic” decât la prima reprezentativă. Nu știe nici acum dacă va vrea ,,noroc”. ,,La națională am fost împreună cu Alex Mitriță, când a venit el, am plecat eu, Acum a venit el și… vom vedea ce va fi”, a spus golgheterul Craiova. Andrei Ivan a mai evoluat la Krasnodar și Rapid Vienna. Are în momentul de față o cotă de 2,5 milioane de euro pe transfermarkt, cea mai mare valoare pe care a înregistrat-o pe site-ul respectiv. Până pe 6 iulie, lotul Universităţii Craiova se află într-un stagiu de pregătire în Bulgaria, la Bansko.

Cătălin Pasăre