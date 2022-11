Andrei Corobea-Birceanu se reîntoarce în orașul natal pentru a le vorbi liceenilor despre carieră și succes

Colegiul National Tudor Vladimirescu din Târgu-Jiu va organiza vineri un eveniment de amploare intitulat ,,Descoperim cariere”. În cadrul dezbaterilor „Descoperim cariere!” specialiști de top din diverse domenii de activitate le vor împărtăși liceenilor C.N.T.V. informații despre experiența lor profesională, contribuind la realizarea unei colecţii unice de date şi imagini specifice diverselor profesii în scopul dezvoltării unui management eficient al propriei cariere. Evenimentul va avea loc în sala Muzeu „Iuliu Moisil” a Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”. Aici, organizatorii anunță că cei prezenți vor putea sta de vorbă cu Andrei Corobea-Birceanu, un tânăr cu o vastă experiență profesională în gestionarea afacerilor, managementul și coordonarea dezvoltărilor rezidențiale, de birouri, comerciale și industriale, fiind implicat de-a lungul timpului în investiții provocatoare în București atât din sectorul Real Estate, cât și din domenii diferite.

,,Evenimentul „Descoperim cariere!” este organizat de Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, fiind moderat de profesor consilier școlar Țucă Irina, și vine ca răspuns în întâmpinarea nevoii viitorilor noștri absolvenți de a se familiariza cu cerințele unei piețe a muncii flexibile, în continuă schimbare, dar și ca un pas important în pregătirea pentru facultățile pe care și-au propus sa le urmeze”, a transmis CNTV. Pe lângă cele transmise de organizatori, atașăm aici mai multe informații despre Andrei Corobea Birceanu, un gorjean cu care județul nostru se poate mândri. Andrei Corobea-Birceanu este absolvent al Universității Tehnice de Construcții București – Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole (2010) și deține un Masterat la Universitatea Transilvania din Brașov – Modernizarea Energetică în Mediul Construit (2012), precum și numeroase certificări și diplome ce atestă prestarea unei activități la un înalt nivel profesional. De asemenea, pasionat de cryptomonede, Andrei este Co-fondator & Chief Strategy Officer al startup-ului românesc IMPERIUM, The Crypto Index, ce dezvoltă un produs de investiții bazat pe un portofoliu al celor mai importante criptomonede din întreagă lume, clasificate în funcție de capitalizarea de piață a fiecărui activ.

Pe lângă activitatea în cadrul One United Properties, Andrei este totodată consultant, prestator de servicii de management în industria imobiliară cât și dezvoltator imobiliar, prin compania Herăstrău Luxury Apartments, realizând ansambluri rezidențiale moderne și confortabile în piață din România. Andrei, prin societatea lui de management EVA BUILD, acționează în calitate de Project Director și/sau de Administrator pentru proiectele grupului One United Properties, companie listată la Bursă de Valori București, principalul investitor și dezvoltator de proiecte imobiliare sustenabile din București. Andrei Corobea-Birceanu are o experiență vastă în gestionarea afacerilor, managementul și coordonarea dezvoltărilor rezidențiale, de birouri, comerciale și industriale, fiind implicat de-a lungul timpului în investiții provocatoare în București atât din sectorul Real Estate cât și din domenii diferite. În 2019, a fost numit de către revista Business Magazin printre cei 100 ,,Tineri Manageri de Top” din România.

A.S.