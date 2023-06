Andrei Bărăgan, contract până în 2025 cu CSM

CSM Târgu Jiu și-a asigurat serviciile unui alt jucător român. Este vorba despre tânărul Andrei Bărăgan. Baschetbalistul gorjean a semnat cu echipa din orașul natal pentru încă două sezoane. La 20 de ani, fundașul beneficiază de încrederea oficialilor clubului, care i-au oferit un angajament până în 2025. Până acum, au fost acontați alți trei jucători autohtoni. Este vorba despre Octavian Popa Calotă, Noam Weinberg și Camil Berculescu. Andrei evolua pe pozițiile 1 și 2 și are o poveste de viață interesantă. El s-a născut în Orlando, Florida, în SUA, pe 9 aprilie 2003. La 4 ani, familia lui Andrei a revenit în România, iar de la vârsta de opt ani, Andrei a început să practice baschetul la CSS Târgu Jiu. La 12 ani, împreună cu familia sa a luat drumul Regatului Unit, unde și-a continuat activitatea la nivel juvenil la Feltham Warriors, la echipa de U14, cu care a ocupat locul 4 în Final Four-ul din sezonul 2016-2017. Tot în Anglia, a trecut apoi la Solent Kestrels, unde a evoluat pentru echipele de juniori ale clubului, la U16 și U18. Cu echipa de U16 a celor de la Solent Kestrels a ocupat locul 5 în play-off-ul din sezonul 2018-2019. Andrei a trecut apoi la echipa U19 a celor de la Itchen Basketball Academy, timp în care a fost recompensat cu ,,Players player award” și ,,Newcomer of the year award”. ,,În urma unor discuții cu conducerea clubului, am decis să rămân la CSM Târgu Jiu. Vreau ca în următorul sezon să joc și să ajut echipa cât mai mult, iar pentru asta sunt dispus să dau totul la antrenamente, dar și atunci când voi intra pe teren. În ceea ce privește echipa, obiectivul principal este calificarea în play-off”, a declarat Bărăgan pentru csmtargujiu.ro. La echipă au mai sosit în această vară americanii Jason Hubbard Malik, Ar’mond Davis și Dimitrius Underwood.

Cătălin Pasăre